A Roma risiede la signora "Mala Vita" e abita nell'ufficio anagrafico. Lo scherzo di ignoti fa infuriare il Campidoglio

Nonostante il caldo, negli uffici anagrafici di Roma Capitale c'è chi ha voglia di scherzare. L'Adnkronos il 10 luglio ha diffuso la foto di una richiesta di sopralluogo inviata ai vigili, per la verifica di un'iscrizione anagrafica presentata dalla signora Mala Vita, nata il 12 settembre 1993. Una stranezza che diventa barzelletta leggendo quale indirizzo è stato inserito dalla fantomatica richiedente.

La falsa richiesta di residenza

Infatti, al pittoresco nome che non è altro che la separazione del sostantivo composto "malavita", si aggiunge il dettaglio dell'indirizzo: via Luigi Petroselli 50. Non un indirizzo qualsiasi. È la sede dell'ufficio anagrafico centrale di Roma Capitale, una sede istituzionale. Chi ha compilato il documento si è molto divertito, forse neanche minimamente sperando che venisse realmente protocollato e inviato ai caschi bianchi per le verifiche di rito.

L'invio ai vigili urbani

Per fortuna, come riporta sempre Adnkronos, negli uffici della polizia locale qualcuno si è accorto della stranezza e con un appunto ha scritto "Stand Bai", cioè "stand-by". Lo ha messo in sospeso, in attesa di approfondimenti. In sostanza qualcuno si sarebbe dovuto seriamente prendere la briga di appurare che non esiste nessuna signora Mala Vita classe 1993 residente a via Luigi Petroselli 50.

Il Campidoglio: "Evidente fake"

Il Campidoglio, dopo l'uscita della notizia, ha tenuto a precisare che "la pratica di residenza presentata a nome di Vita Mala è una evidente fake - si legge in una nota -, come si evince dalla documentazione non corrispondente a quella in uso presso Roma Capitale e che riporta diverse anomalie nell'intestazione, nell'assenza del certificato di postazione effettivamente collegato a un ufficiale di anagrafe e, soprattutto, nell'assenza della firma dell'impiegato richiedente l'accertamento. Gli uffici dell'Anagrafe centrale di via Petroselli 50, inoltre, non sono deputati alla gestione delle residenze, di competenza esclusiva dei servizi anagrafici municipali. Sulla questione sono state avviate le verifiche interne per ricostruire la dinamica degli eventi e valutare le eventuali iniziative da porre in essere a tutela dell'amministrazione capitolina".

Catarci: "Avviati accertamenti"

Dice qualcosa di diverso Andrea Catarci, assessore al personale, interpellato da Adnkronos prima dell'uscita della nota del Campidoglio: "La pratica è visibilmente un falso – sottolinea Catarci – ma la notizia che sia circolata tra i nostri uffici è assolutamente vera. Per questa ragione abbiamo subito avviato accertamenti per cercare di capire come sia potuto accadere che qualcuno, che voleva scherzare, abbia inserito questo documento nel protocollo interno e lo abbia fatto recapitare agli uffici del Primo gruppo della polizia locale di Roma Capitale così come mi ha confermato il comandante. Vogliamo vederci chiaro, non si può scherzare con le procedure ufficiali".