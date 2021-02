Colosseo, spuntano resti di cavalli al Palatino: "Forse furono oggetto di macellazione"

I resti di alcuni cavalli sono stati rinvenuti al Parco archeologico del Colosseo. "Gli scavi effettuati presso l'avancorpo adrianeo della Domus Tiberiana sul Palatino hanno portato in luce, tra i diversi rinvenimenti, i resti di alcuni cavalli, attualmente in corso di studio, verosimilmente oggetto di macellazione" scrive su Instagram la direttora del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, mostrando anche le immagini del ritrovamento.

"Nei prossimi mesi - aggiunge Russo - vi annunceremo l'apertura della Domus in un percorso di visita inedito in cui vi saranno mostrati i restauri effettuati e le novità frutto delle recentissime attività di ricerca svolte in quello che fu il grande palazzo imperiale eretto dalla dinastia Giulio-Claudia sulle pendici occidentali del colle".

Il Colosseo di nuovo aperto

Ricordiamo che dallo scorso lunedì 1 febbraio il parco archeologico del Colosseo ha riaperto al pubblico. Il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino saranno visitabili dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 16.30 (con ultimo ingresso alle ore 15.30) e, come da disposizioni governative, chiusi nel fine settimana.

Si applicheranno le misure di sicurezza già adottate e sperimentate con successo nella scorsa riapertura di giugno: i visitatori, preventivamente dotati di mascherina, dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla misurazione della temperatura mediante termoscanner. Il percorso, al Colosseo, seguirà un tracciato a senso unico. L’accessibilità è sempre assicurata con l’assistenza ai pubblici fragili e l’utilizzo degli ascensori, con interventi sistematici di igienizzazione.