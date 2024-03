La trasformazione degli scantinati in case piace anche agli ingegneri di Roma

Mentre in Regione proseguono le consultazioni nelle commissioni competenti, arrivano nuovi pareri positivi rispetto alla proposta di legge regionale che permette la regolarizzazione e il recupero dei seminterrati, trasformandoli in abitazioni come le altre. Anche gli ingegneri della provincia di Roma, infatti, plaudono all'iniziativa: "Un buon lavoro sulle politiche abitative".

La proposta della destra: scantinati come case

La proposta di legge, a firma di Micol Grasselli (FdI), Nazzareno Neri (Noi Moderati-FI) e Laura Cartaginese (Lega) è stata presentata a settembre scorso. Subito ha scatenato diverse voci contrarie, sia tra le opposizioni politiche sia tra le associazioni ambientaliste, nello specifico Legambiente. L'intenzione è quella di permettere la regolarizzazione di scantinati, seminterrati e garage, trasformandoli in unità abitative, così da ridurre il consumo di suolo fornendo ai nuclei in emergenza abitativa una soluzione decorosa alla necessità di un tetto sulla testa.

Il parere degli ingegneri romani

"La Regione Lazio sta facendo un buon lavoro sulle politiche abitative - ha commentato a riguardo Massimo Cerri, presidente dell'ordine degli Ingegneri di Roma e provincia, intervistato dall'agenzia DIRE - cercando da una parte l'opportunità di definire alcune realtà esistenti, perché ci sono già dei seminterrati abitati e quindi questo strumento legislativo permetterà la regolarizzazione di queste situazioni, e dall'altra andando nella direzione della sostenibilità ambientale creando spazi abitativi senza erodere suolo. Riteniamo siano un buon indirizzo e modalità per dare ai cittadini altro spazio abitabile". Ovviamente, questa trasformazione non potrà essere un modo facile per rendere abitabile qualasiasi "tugurio" in una casa: "Non possiamo immaginare che si mette un letto e una cucina in un garage - continua Cerri - . Nella proposta è richiesto il rispetto di una serie di indici di salubrità dell'ambiente e questo significa fare scelte in termini di impermeabilizzazione e impianti da inserire nell'involucro. Quindi diventa determinante affidarsi a tecnici che possano operare una buona disamina dello stato e indicare quali siano le migliori soluzioni affinché quell'ambiente sia vivibile per i cittadini".

Rischio radon e l'osservazione dei Geologi

Gli Geologi del Lazio, in una recente commissione politiche abitative convocata da Laura Corrotti, hanno espresso il loro generale assenso, seppur annunciando delle proposte correttive. Simonetta Ceraudo, la presidente regionale, ha spiegato che “l’approfondimento sarà legato ai rischi geologici e al radon”. Per quanto riguarda gli aspetti relativi al gas radon, “l’Italia è in procedura di infrazione sulla perimetrazione delle aree prioritarie, perché tante regioni non hanno prodotto il piano di perimetrazione. Entro il 2024 verranno proposti dei decreti attuativi sulla perimetrazione e gli aspetti legati al monitoraggio e al radon nei seminterrati”, ha chiarito. Quindi, dopo “questi approfondimenti tecnici si potrà procedere con la perimetrazione delle aree prioritarie per fare in modo che i Comuni che rientrano in un’area prioritaria possano utilizzare un altro fondo, che verrà dato dal ministero dell’Ambiente per le opere di risanamento”.