"La proposta di trasformare gli scantinati in case è illogica, pericolosa e contro ogni standard europeo"

Continuano le consultazioni in Regione sulla proposta di legge del centrodestra che mira a rendere locali seminterrati e garage, tramite un cambio di destinazione d'uso in residenziale, commerciale e terziario. Non solo le associazioni ambientaliste, ma anche buona parte della politica si schiera contro la prospettiva di fronteggiare l'emergenza abitativa di Roma trasformando luoghi ad oggi angusti e invivibili. E adesso, ufficialmente, anche Roma Capitale.

Scantinati come case, l'attacco di Veloccia

A mettere sul tavolo senza giri di parole le perplessità del Campidoglio è Maurizio Veloccia, assessore all'urbanistica. Chiamato dalla commissione regionale competente, presieduta da Laura Corrotti (FdI) a dare il suo parere, l'esponente della giunta Gualtieri non si è fatto pregare: "Questa proposta - fa sapere - rischia di rappresentare di fatto una nemmeno troppo nascosta forma di condono edilizio finalizzato a sanare una situazione pregressa, ovvero l’uso residenziale di magazzini, garage, cosiddette taverne, sale hobby. E sarebbe, per assurdo, applicabile anche a immobili ancora da realizzare o a edifici con richieste di condono solo presentate, non ancora approvate, spingendo in modo improprio le persone a investire su immobili di cui non è chiara la legittimità".

"Si va nella direzione opposta alle leggi più moderne"

Il testo, depositato a settembre 2023 dai consiglieri Micol Grasselli (FdI), Laura Cartaginese (Lega) e Nazareno Neri (Noi Moderati-FI), non va giù a Veloccia: "L'idea di incentivare le persone ad abitare nei seminterrati - prosegue - presente profili illogici. La società, il modo di lavorare e vivere gli ambienti, stanno cambiando. Le abitazioni devono essere più accoglienti, salubri, luminose, aperte, connesse, tecnologiche ed efficienti energeticamente. Così la Regione va nella direzione opposta, contro la moderna legislazione nazionale e internazionale in termini di standard igienico-sanitari e sostenibilità ambientale, tanto da dover prevedere esplicite

deroghe alle norme igienico-sanitarie e alla legge regionale sulla bioedilizia".

Rischio idrogeologico

Nonostante la proposta di legge disponga che i Comuni sono tenuti a comunicare le aree a rischio idrogeologico nelle quali la trasformazione di scantinati e garage non è ammissibile, il Campidoglio teme che le conseguenze possano comunque palesarsi: "Viene ammesso l'aggiornamento successivo all'entrata in vigore della legge - scrive Veloccia - in seguito ad eventi alluvionali. Col paradosso di demandare al verificarsi di una vicenda tragica nuove limitazioni all’applicazione della norma. Tutto il contrario di ogni buona pratica di prevenzione". Al comma 3 dell'articolo 4 si legge: "I comuni, anche successivamente al termine di 180 giorni, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e

idrogeologico locale".

Si infiamma lo scontro politico

Insomma, il braccio di ferro politico è appena iniziato. Anche perché le criticità sarebbero molteplici, legate anche all'individuazione dei parcheggi di pertinenza per le nuove abitazioni create (che, se non reperibili, si trasformerebbero in oneri che incassano i Comuni), ai rischi legati all'emissione di gas radon tipica dei luoghi seminterrati e chiusi (questione per la quale l'Italia è in procedura d'infrazione da parte dell'UE). Nel frattempo la commissione urbanistica e politiche abitative prosegue le audizioni degli ordini professionali. Già a dicembre una delle firmatarie, Micol Grasselli, aveva risposto così alle critiche piovute da Legambiente e da alcuni esponenti di opposizione in consiglio, tra loro Adriano Zuccalà del M5S e Massimiliano Valeriani del Pd: “Incredibili e senza senso le accuse di speculazione edilizia della proposta di legge, visto che il testo, puntando a rendere abitabili vani e locali seminterrati - spiegava la consigliera - , al contrario contrasta di fatto il ricorso all`utilizzo di lotti di terreno inedificati ed il consumo di nuovo prezioso suolo. Segnalo inoltre che tra gli obiettivi c’è la volontà di favorire il contenimento dei consumi energetici. Dunque la proposta contribuisce fattivamente alla realizzazione degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico entro il 2030 come indicato dall’Europa”.