Seminterrati da trasformare in case, l'idea della destra non piace: "Sanatoria che mette le persone a rischio"

Seminterrati e garage che diventano alloggi da destinare all'emergenza abitativa, ma anche locali per scopi associativi e commerciali. E' l'estrema sintesi di una proposta di legge - sarebbero tre, ma sono state unite in un atto solo - di Fratelli d'Italia in Regione, per rilanciare il settore edile ed evitare ulteriore consumo di suolo. Sembrava dovesse passare in sordina, invece ha fatto rumore. E c'è chi critica l'iniziativa di Micol Grasselli, Edy Palazzi, Alessia Savo e Marika Rotondi.

La proposta della destra per trasformare le cantine in case

I vani e i locali seminterrati, i magazzini, garage e cantine, spazi edilizi inutilizzati, tutto da trasformare in appartamenti. Così la destra che governa la Regione Lazio spera di poter risolvere, almeno parzialmente, l'emergenza abitativa nel territorio del Lazio. Un modo per non consumare ulteriore suolo in una regione e in particolare in una città come Roma che ogni anno continua a sottrarre terreni diversamente impiegabili. Secondo i dati Ispra ogni anno si edifica una superficie pari a 150 campi da calcio.

Spazi edilizi da recuperare senza consumo di suolo

L’iniziativa, che prevede l’utilizzo di spazi seminterrati anche per scopi associativi e commerciali, è stata depositata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Micol Grasselli ed ha già incassato il sostegno di alcuni colleghi del partito di Meloni, come Edy Palazzi, Marika Rotondi ed Alessia Savo. La proposta di legge – ha spiegato la consigliera regionale Grasselli - introducendo norme in materia di recupero di spazi edilizi inutilizzati, punta a rendere abitabili vani e locali seminterrati come magazzini, garage o cantine, dunque senza ricorrere all'utilizzo di lotti di terreno inedificati e di fatto contrastando il consumo di suolo”.

Legambiente: "Persone costrette a vivere in spazi inidonei e pericolosi"

La proposta di legge ha suscitato perplessità sia dagli ambienti della politica sia al di fuori. “Rendere abitabili garage, cantine e seminterrati sarebbe un percorso legislativo contro l’ambiente - è il commento del presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi - e del tutto opposto alle politiche di adattamento del territorio davanti ai mutamenti climatici che invece andrebbero costruite. Si costringerebbero le persone a vivere in spazi del tutto inidonei esponendo a elevatissimo rischio idrogeologico chi li andrebbe a occupare. Basti pensare ai molti drammatici momenti, vissuti proprio nei seminterrati e nelle cantine di mezza Italia ad ogni evento meteoclimatico estremo".

Valeriani (Pd): "Non si prevedono specifici livelli prestazionali e ambientali"

L'ex assessore all'urbanistica in Regione, Massimiliano Valeriani: “Dietro il principio della rigenerazione urbana – spiega l'attuale consigliere Pd – il centrodestra nasconde interventi di recupero di locali senza prevedere specifici livelli prestazionali e ambientali, oltre alla mancata introduzione delle misure di mitigazione del rischio idrogeologico e degli elementi inquinanti, come il gas radon che è altamente pericoloso per la salute e la sicurezza”.

L'esperta legale: "La proposta sa di sanatoria"

Anche dal mondo dei professionisti una bacchettata alla maggioranza di centrodestra nel merito della proposta. Arriva dall'avvocata Anna Romano dello studio legale Satta Romano: "La proposta di legge suscita alcune perplessità. Innanzitutto, il recupero ad uso abitativo di volumi seminterrati - spiega l'avvocata - ha il sapore di una sanatoria. In alcune realtà, specie quelle metropolitane come Roma, questa tipologia di locali sono sin troppo spesso già utilizzati ai fini residenziali e, pertanto, la proposta di legge finisce con il sanare situazioni preesistenti, non centrando in concreto l’obiettivo di aumentare l’offerta di spazi abitativi. Inoltre, la proposta di legge sposa la logica dell’emergenza in un settore in cui sarebbe invece fondamentale una politica di lungo periodo. La scommessa, oggi, è di incrementare un’offerta residenziale di qualità a costi accessibili, che può essere garantita con investimenti da parte di operatori in ambito real estate, contribuendo così a rendere le nostre città sostenibili".

FdI-Lega-Udc: "Aggiunti controlli su Radon e contributi per rischio idrogeologico"

Il 21 settembre in commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti presieduta da Laura Corrotti (FdI), le consigliere del partito di Giorgia Meloni si sono accordate unendo le tre proposte di legge molto simili presentate sul tema: la n.67 dell'11 agosto, la n.71 dell'8 settembre e la n.75 del 14 settembre, firmate rispettivamente da Laura Cartaginese e Pino Cangemi della Lega, da Alessia Savo, Micol Grasselli, Marika Rotondi di FdI ed Edy Palazzi di FdI e da Nazareno Neri dell'Udc. "Durante la seduta, come proponenti, abbiamo deciso di ritirare i singoli testi presentati - spiega Grasselli - perché riguardanti argomenti simili tra loro e ci siamo accordati sulla definizione di una proposta unica che ricalca l'impianto legislativo della sottoscritta con l’aggiunta, da parte del consigliere Cartaginese, dei requisiti e dei controlli del gas Radon e con il supplemento, da parte del consiglieri Neri, di una richiesta di contributo che sarà indirizzato ai comuni per prevenire rischi idrogeologici". Il nuovo testo porta le firme di Laura Cartaginese, Micol Grasselli e Nazareno Neri. "Sono contenta del risultato ottenuto, in accordo con gli altri consiglieri proponenti, di presentare una unica proposta di legge, convinta che in questo modo sarà possibile avanzare spediti verso l'obbiettivo comune di offrire ai cittadini e alle imprese del Lazio nuovi ed importanti opportunità".