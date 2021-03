Villa Borghese, le scale mobili inghiottite dalle erbacce "saranno rimosse entro 10 giorni"

"Le scale mobili del parcheggio di Villa Borghese vicino al Galoppatoio saranno rimosse, così come sarà bonificata l'intera area”. Ad annunciarlo l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Villa Borghese, le scale mobili inghiottite dalle piante "saranno rimosse"

Il riferimento è alle scale mobili della storica villa nel cuore di Roma inghiottite dalla vegetazione selvaggia diventate un vero e proprio caso dopo il tweet di Crispian Balmer, giornalista della Reuters, che ne aveva immortalato le pessime condizioni. “E’ uno dei progetti di Roma che non ha del tutto funzionato” - aveva commentato il corrispondente dell’agenzia di stampa britannica, postando l’immagine della scala mobile soffocata dalle piante e in completo abbandono. Il tweet è diventato subito virale, attirando centinaia di considerazioni. Molte delle quali critiche verso l’amministrazione.

L'intervento a spese della società titolare del parcheggio "fantasma"

Immediata la reazione del Campidoglio. Le scale mobili in questione sono infatti quelle che avrebbero dovuto consentire l’accesso al parcheggio in disuso da oltre 30 anni: il Comune ha delimitato l’area antistante “per ragioni di sicurezza”, ma la manutenzione dell’impianto è di competenza di Saba Italia, gestore del parcheggio sotto Villa Borghese”.

La società dovrà dunque farsi carico anche dell’intervento per la rimozione delle scale mobili fagocitate da piante e rovi: ha dieci giorni di tempo per ultimare l'operazione.

"Sia l'impianto in disuso perché non più funzionale al parcheggio, sia la struttura antistante, delimitata per ragioni di sicurezza, saranno eliminati per riconsegnare l'area alla Villa e ai cittadini. Inoltre - ha aggiunto l’assessore Calabrese - sulla concessione del parcheggio, abbiamo nuovamente convocato i rappresentanti della società Saba per ultimare l'istruttoria e definire il nuovo impianto amministrativo per la gestione della struttura".