Scale mobili e ascensori guasti: le metropolitane di Roma ai raggi X

L’Acos, l’agenzia per il controllo dei servizi pubblici, ha verificato con un’indagine indipendente le condizioni in cui versano gli impianti di risalita delle tre linee metropolitane di Roma. Ne è emerso il quadro di un servizio ancora molto limitante per le persone con mobilità ridotta, in particolare sulla linea A. Ma non solo.

Le attività ispettive sono state condotte su tutte e 74 le stazioni metropolitane, soprattutto con la modalità del “mistery client” ovvero con ispettori in incognito che si sono recati sul posto. In alcuni casi l’analisi è stata completata “da remoto”, consultando cioè la sezione dedicata all’accessibilità che è presente sul sito di Atac. Le indagini hanno riguardato un campione molto vasto. Il sistema complessivo di traslazione è composto infatti da 580 impanti, ripartiti in 365 scale mobili, 168 ascensori, 37 montascale e 10 tappeti mobili. Il monitoraggio ha permesso di verificare le condizioni di 505 sistemi sui 580 totali.

Cos’è emerso? Per quanto riguarda gli ascensori, lo scorso ottobre, è stato rilevato il tasso di funzionamento più basso in tutte e tre le linee con la linea A che ha fatto registrare la peggiore performance (47% in funzione) seguita dalla B (56%) e dalla C (67%). Percentuali migliori sono invece state riscontrate sul funzionamento delle scale mobili. Sulla linea A, il dato più basso è stato registrato nel maggio del 2021 (78% in funzione), per la B a settembre ed ottobre 2022 (70% in tutti e due i casi) e per la C nel maggio del 2021 (75% in funzione).

Il trend registrato

“Il confronto tra le fotografie 2021/2022 ha restituito un marcato peggioramento della metro A, un buon miglioramento della metro B e un andamento variabile sulla linea C” viene fatto notare dall’agenzia per il controllo dei servizi pubblici. Inoltre, sulla linea A, oltra alla “quasi completa inaccessibilità delle stazioni della tratta bassa Termini Anagnina” con i passeggeri a mobilità ridotta che devono anche “prenotare il servizio di montascale”, cosa che aggiunge un'ulteriore difficoltà al loro spostamento.

La linea A, in tema di accessibilità, “sconta i limiti infrastrutturali di 5 stazioni centrali” che sono off-limits per gli utenti a mobilità ridotta per assenza di ascensori e montascale, “con ultimi interventi di miglioramento che – ha fatto notare l’Acos - risalgono al 2013 con l’installazione a Termini di nuovi ascensori”. Nell’ambito della linea A, poi, è stato fatto anche un altro calcolo. L’Acos è andata a sommare le ore in cui, le varie stazioni della metro A, sono rimaste chiuse a causa delle scale mobili rotte. La fermata che ha risentito maggiormente di questo problema è stata quella di Vittorio Emanuele (17,8 ore nel 2022) seguita poi da quella di Furio Camillo (9,7ore).

La linea B ha fatto registrate “un più lento, ma continuo miglioramento” grazie soprattutto alle revisioni realizzate nella tratta Termini Rebibbia anche se “desta preoccupazione la situazione delle tre stazioni Sant’Agnese/Annibaliano, Libia e Conca D’Oro” che restano inaccessibili per le persone con mobilità ridotta. A risentirne, tra questa categoria di utenti, sono soprattutto quelli che si trovano nell’area di Montesacro e del III municipio.

L’accessibilità della linea C infine è stata caratterizzata da una significativa discontinuità. Dall’indagine di Acos è infatti emerso un crollo dal 97,5% del 2021 al 59% rilevato nel trimestre settembre/novembre 2022. “Ha pesato il blocco della quasi totalità degli impianti di risalita della tratta Torrenova-Pantano” è stato osservato nell’indagine. A partire dal 5 dicembre, però, il valore percentuale è tornato a salire, grazie alla riattivazione di molti ascensori annunciata dall’assessorato ai trasporti pubblici.