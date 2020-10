Saudelli entra in Fratelli d'Italia come responsabile provinciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

"Desidero ringraziare l'On. Silvestroni di Fratelli D'Italia per la nomina e la fiducia accordatemi come Responsabile Provinciale Integrazione Associazionismo politico, il Responsabile Nazionale On. Fabio Schiuma, la grande comunità di Riva Destra,tutta, del quale mi onoro farne parte. Sono sicuro dopo oltre 35 anni di militanza politica con incarichi politici e sindacali di poter lavorare sul territorio con progetti condivisi al fine di raggiungere quei risultati che Fratelli D'Italia merita di centrare facendo suoi quei valori quali Patria,Identità, Libertà...."