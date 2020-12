La pandemia blocca il passaggio di insegna: i lavoratori di Satellite finiscono in cassa integrazione a zero ore

Attraverso un bando di gara l'attività è stata aggiudicata ad Autogrill, ma la pandemia ha allungato i tempi per il passaggio di insegna: così i 22 lavoratori di Satellite, punto ristoro del Terminal 3 di Fiumicino, sono rimasti in capo a MyChef che per loro ha scelto la cassa integrazione a zero ore. “Una decisione presa arbitrariamente e unilateralmente mettendo le famiglie in gravi difficoltà” - denunciano Filcams-CGIL Roma e Lazio, Fisascat-CISL Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio.

I punti food MyChef a Fiumicino prima dell’emergenza Coronavirus erano dodici, adesso ne restano solo quattro:: tutti i lavoratori dell’azienda coprono le attività ancora aperte con la cassa integrazione a rotazione, “ma da questo sistema sono incomprensibilmente esclusi i 22 dipendenti di ‘Satellite’.”.

“Non riusciamo a capire il criterio di una scelta che si ripercuoterebbe su persone e famiglie già provate. Per quanto ci riguarda, faremo tutto ciò che è in nostro potere per richiamare l’azienda a principi di responsabilità sociale”.