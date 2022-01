Trionfale, intitolato a Sassoli il circolo del PD: dopo l'addio al TG1 era diventata la sua sezione

La sezione del PD di via Pietro Giannone è stata intitolata a David Sassoli. Nel giorno in cui si sono celebrati i funerali di Stato del presidente del parlamento europeo, il suo partito ha deciso di rendergli questo nuovo omaggio.

Un messaggio forte

“Quando penso a David Sassoli penso a una persona che meglio di altre incarna il Pd. Intitolargli oggi il suo circolo è un messaggio molto forte. Il nostro partito è fiero e orgoglioso di lui, rilanceremo in suo nome progetti politici europeisti, di attenzione ai giovani” ha commentato il segretario democratico Enrico Letta, presente insieme al governatore del Lazio ed altri dirigenti Pd all’apposizione della targa in via Giannone.

La sezione di Sassoli

La scelta di dedicare la sezione Pd “Trionfale Mazzini” al giornalista, è stata dettata da una motivazione ben precisa. Sassoli ha frequentato il circolo dem di Trionfale per 13 anni, ovvero fin dal suo addio al Tg1: è lì infatti che prese la sua prima tessera del Pd prima di candidarsi all'Europarlamento nel 2009.

“Quello che era il suo circolo, da adesso, porterà per sempre il suo nome .Una scelta per onorare la sua memoria, per ricordare il suo impegno, per celebrare una persona che, più di tutte le altre, ha incarnato l'anima del PD. L'affetto nei suoi confronti, proveniente anche da tantissimi giovani, rappresenta la dimostrazione più grande dell'uomo che lui era” hanno commentato con una nota i deputati del PD.

Le intitolazioni

Non è il solo tributo che è stato deciso di rivolgere a Sassoli. Mentre si fa largo la proposta, avanzata da Antonio Tajani, di dedicargli la nuova sede romana del Parlamento europeo, nella giornata del 15 gennaio è stata formalizzata la scelta di intitolargli anche la sala della direzione, al Nazareno. “Per noi – ha dichiarato Letta, nell'aprire al riunione con la direzione del suo partito – è una scelta naturale, venuta dal basso, la scelta migliore possibile”.