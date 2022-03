Scontro Pd-Calenda per intitolare un luogo del municipio a David Sassoli

Scontro tra Pd e Lista Calenda sull'intitolazione della Casa della Partecipazione di San Lorenzo alla memoria di David Sassoli. La proposta dei consiglieri Dolfi, Inguscio, Boca e Stevanin non è stata approvata nel parlamentino di via Dire Daua.

Le prime difficoltà si erano già registrate durante la conferenza dei capigruppo che aveva preceduto l'assemblea della scorsa settimana, quando secondo il racconto di Marco Dolfi - passato al gruppo misto in quota Italia Viva dopo la rottura con Azione in Campidoglio - il Partito democratico si era già opposto: "Però abbiamo fatto leva sul regolamento - spiega a RomaToday - e abbiamo comunque portato l'atto nell'ordine del giorno. Abbiamo forzato la mano. In aula ci è stato detto che avremmo dovuto condividere l'atto con la maggioranza, perchè Sassoli faceva parte del Pd, ma io ritengo che la sua figura fosse un patrimonio per la politica intera".

La mozione, quindi, è stata affossata. "Un comportamento scorretto da parte della maggioranza - prosegue Dolfi - anche perché contemporaneamente hanno convocato una commissione Cultura per proporre l'intitolazione di un viale o un altro luogo a Sassoli, chiedendoci di ritirare la mozione". Tra le osservazioni contrarie portate in sede di discussione dal Pd c'è quella che tira in ballo le condizioni della Casa della Partecipazione di via dei Sabelli, ritenuta "non idonea" per essere intitolata a Sassoli. "Sì, soprattutto a causa del Covid l'inattività ha fatto in modo che i locali siano decaduti - ammette Dolfi - come anche la sala cittadina di via Boemondo. Ma nella nostra mozione c'era scritto che legata all'intitolazione sarebbe dovuta andare di pari passo la riqualificazione della struttura con i soldi messi già a bilancio per il prossimo triennio".

"Alla lista Calenda avevamo proposto un ragionamento diverso, più ampio - commenta Lucrezia Colmayer, consigliera Pd e presidente della commissione Cultura - che prendesse in considerazione l'intitolazione di un viale dentro Villa Ada o della nuova biblioteca che verrà realizzata nell'ex deposito Atac di via della Lega Lombarda. Contestualmente abbiamo aperto un discorso con l'assessore capitolino Miguel Gotor e con la mia omologa in Campidoglio, Erica Battaglia, ai quali ho inviato già una nota, per arrivare a questo risultato. Noi non abbiamo voluto votare la loro mozione non per presa di posizione politica, ma perchè non ritenevamo idonea quella sede per intitolarla a Sassoli".