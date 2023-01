Sassi contro i bus, il Comune punta il dito contro il campo rom

Bersagliate dal lancio di pietre e messe fuori uso. Le vetture Atac colpite, tra l’altro, sarebbero nuove. Su tutte le furie l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè: “Siamo costretti ancora una volta a denunciare la situazione del campo rom di via Candoni, nella zona della Magliana. Nonostante i ripetuti accessi e censimenti delle forze dell'ordine - ricorda l’Assessore -, ieri sera (6 gennaio, ndr) tre vetture Atac sono state colpite con sassi e messe fuori servizio, mentre la sera del 5 gennaio ad essere colpiti sono stati altri quattro bus”.

Da qui la richiesta, a gran voce, di spostare il campo nomadi che confina con il deposito di Atac. Una convivenza difficile e che va avanti ormai da anni. Venne qui perfino Matteo Salvini, segretario della Lega e attuale ministro alle Infrastrutture del Governo Meloni, in vista l'ultima campagna elettorare per eleggere il nuovo sindaco di Roma.

“La situazione non cambia ed è pericolosa, l’unica soluzione è delocalizzare quel campo - aggiunge Patanè - , come sostenuto più volte anche da Questore, Prefetto e comandante dei Carabinieri, non può stare accanto ad un obiettivo così sensibile perché i suoi abitanti hanno dimostrato a più riprese di non essere persone civili. La situazione non è più sostenibile sotto tutti i punti di vista, economico, sociale e operativo - conclude Patanè - Oltre al fatto che viene messa a repentaglio la sicurezza degli operai e degli autisti”.