C’è una nuova sartoria sociale a Roma. A Statuario ha preso casa il brand “Win Out”

Le postazioni con le macchine per cucire sono state assegnate, i primi abiti sono già stati confezionati e presto saranno anche messi in vendita online. A Statuario ha preso casa “Win Out”, un progetto sartoriale che ha consentito di assumere cinque donne proveniente dai centri diurni e dai centri di salute mentale della Asl Rm1 e Rm2.

La sinergia che crea posti di lavoro

“Questo atelier per l’inclusione socio lavorativa, rappresenta un risultato importante” ha premesso l’assessora alle politiche sociali Barbara Funari. Perché, quella realizzata grazie ad una rete che ha coinvolto una cooperativa sociale, le Asl e le istituzioni cittadine, si è attivata un’impresa in cui collaborano pubblico e privato. Così facendo è stata finanziata “non solo un’attività” ha sottolineato Funari “ma un progetto che diventerà una vera impresa con uno sbocco effettivo sul mercato e un suo brand”.

Un progetto ambizioso, quello che ha trovato posto nei locali gestiti dalla cooperativa sociale Manser, che potrebbe diventare un modello da replicare anche in altri territori. “Ora - ha aggiunto l'assessora capitolina alle politiche sociali - aspettiamo la collezione Primavera/Estate per poterci complimentare con le neo assunte, a conferma che questo progetto è la strada giusta per lavorare sulla sostenibilità, favorendo l’inserimento lavorativo delle fasce più deboli”.

Una realtà da far conoscere

All’inaugurazione della “start up” dello Statuario, ha preso parte anche il municipio VII. “Quella che è cominciata in via Acerenza è una bella realtà che merita di essere conosciuta – ha commentato il presidente municipale Francesco Laddaga – Sono contento che il dipartimento politiche sociali abbia deciso di puntare sul nostro territorio con un’impresa che, grazie anche al lavoro della cooperativa sociale, impiega lavoratrici con un progetto lungimirante che mira a confrontarsi con il mercato e con le sue sfide. È una scommessa da vincere” perché, a beneficiarne, saranno cinque persone che grazie a questo progetto potranno garantirsi un posto di lavoro.

Il finanziamento della start up Sartoria sociale, con l’inaugurazione svoltasi allo Statuario, entra così ne vivo. “Coniugare impresa e inclusione non é facile, ma e giusto” ha commentato la consigliera capitolina Erica Battaglia (PD) che ha inoltre espresso un auspicio. L’ augurio, ha dichiarato, è “che questa collezione sia l'inizio di una vera e propria attività di impresa sociale che permetta di includere, da un punto di vista lavorativo, chi vive una difficolta mentale o cognitiva”.