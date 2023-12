Santo Stefano a Roma: gli orari di metro, bus e ztl. Chiusi i Fori Imperiali

Meno autobus, orari più dilatati per una giornata durante la quale storicamente poche, pochissime persone utilizzano il trasporto pubblico. Per il 26 dicembre autobus e metro di Roma osserveranno un orario “festivo”. Si accantona, in parte il piano dei trasporti di Natale 2023 per poi ripartire, a pieno regime, il 27 dicembre.

Servizio ridotto

Come detto il giorno di Santo Stefano sarà considerato come una normale domenica. Questo significa che il servizio è generalmente ridotto sull’intera rete di trasporto pubblico con frequenze minori rispetto ai giorni feriali. Inoltre alcune linee non sono attive (07*, 013D, 020, 021, 024, 043, 048, 049, 059, 065, 066, 081, 086, 087, 089, 100, 117, 119, 168/168D, 188, 223, 247, 303, 319, 339, 340, 344, 443, 448, 500, 509, 669, 670, 713, 731, 773, 774 e 871) mentre altre modificano il loro percorso (016, 040, 041, 058, 088, 111, 211, 763, 786, 789 e 916). Attive, come accade nelle giornate festive, le linee express 120F, 150F, 180F e 190F.

Metropolitana

Nessun cambiamento per quanto concerne il trasporto metropolitano. Le linee romane apriranno alle 5:30 e chiuderanno alle 23:30. Visto che si tratta di un giorno considerato festivo, le attese tra un treno e l’altro potrebbero superare i 10 minuti. Questa, purtroppo, è una novità per la metro A ma non per la metro B, dove spesso le attese sono degne di quelle di un treno regionale .

Trasporto ferroviario

Anche il trasporto ferroviario osserverà orario ridotto. Questo vale per la Roma Civitacastellana Viterbo e la Metromare. In questo caso per gli utenti, visti i continui disagi delle linee, non sarà una novità avere corse meno frequenti.

Attive le linee dello shopping

Saranno invece e attive e sempre gratuite le linee Free1 e Free2 che si muovono per le strade del centro storico, lungo le vie dello shopping. La “Free 1” viaggia da Termini a via del Tritone e la “Free 2” da piazzale dei Partigiani a via del Corso, dalle ore 9 alle ore 21, con frequenza di 10 minuti.

Chiusura dei Fori Imperiali

Per la giornata di Santo Stefano è prevista, come da giornata festiva, la chiusura dei Fori Imperiali alle automobili. Questo comporta una serie di deviazioni che interessano le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. La Ztl, dopo la disattivazione nella giornata di Natale, tornerà ad osservare l'orario esteso fino alle ore 20.