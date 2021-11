Santa Maria della Pietà, parla medico che ha chiuso il manicomio: “Gualtieri restituisca memoria e verde a città”

Ventidue anni. Questo l’arco di tempo che è passato dalla chiusura del Santa Maria della Pietà, l’ospedale psichiatrico più grande d’Europa. Una storia recente e che pure appare lontana se non fosse per i ricordi e i racconti di chi il manicomio l’ha vissuto in prima persona, accanto ai pazienti.

Santa Maria della Pietà, parla il medico che ha chiuso il manicomio

"Sono riuscito a liberare i pazienti piuttosto che a liberare me stesso. È stato più facile capire come slegare Giuseppina, toglierle il contenimento forzato e farle vivere una vita dignitosa, piuttosto che capire cosa ho ricevuto io da quella situazione". E un racconto fitto e toccante quello che Tommaso Losavio, l’uomo della chiusura del Santa Maria della Pietà, fa all'Agenzia Dire. Psichiatra, autore del libro 'Fare la 180', stretto collaboratore sin dagli anni '70 di Franco Basaglia e ora membro del comitato scientifico della Fondazione Basaglia. Dopo un'esperienza a Trieste ritorna a Roma partecipa alla progressiva dismissione del manicomio, affrontando tutte le difficoltà legate al ricollocamento dei pazienti.

Il Santa Maria della Pietà: l'ospedale psichiatrico più grande d'Europa

Il Santa Maria della Pietà adesso è in parte 'terra di nessuno', tra incuria e cantieri fermi trasuda memoria di anime dimenticate che lo hanno attraversato: resta il luogo dove la malattia mentale si è trasformata in reclusione ed emarginazione. Con i suoi 37 padiglioni in una superficie di 270 mila metri quadri Il Santa Maria della Pietà raccoglieva più di tremila pazienti “dalle donne agitate, ai tranquilli” divisi in base alle famose tre diagnosi: pericoloso per sé, per gli altri e pubblico scandalo. Dal 1913 al 1974 nel manicomio di Roma sono stati internati 293 bambini con meno di 4 anni e 2.468 minori tra i 5 e i 14 anni. La maggior parte aveva problemi a carico dello sviluppo psichico, deficit dovuti a malattie organiche con sintomi neurologici (come l'epilessia) con sordità, cecità e con la sindrome di Down. Se non morivano entro pochi anni dall'ingresso in manicomio, diventavano ospiti cronici passando ai padiglioni degli adulti. La chiusura ha segnato uno spartiacque per l’intero complesso. Una storia fatta di dolore e sofferenza, ma anche di numerose battaglie portate avanti dai cittadini del territorio, dalle istituzioni locali, da associazioni e intellettuali affinché, in seguito alla chiusura dell'ospedale psichiatrico, il Santa Maria della Pietà non cadesse nell'oblio e in una lenta ed inesorabile decadenza. "Io ho chiuso il manicomio ma l'ho fatto insieme alla città e alla politica, in un quartiere che dal punto di vista urbanistico si strutturava per e sul Santa Maria della Pietà" - Losavio.

L'appello dello psichiatra a Gualtieri: "Restituisca verde e memoria alla città"

Lo psichiatra coglie l’occasione per fare un appello al neosoindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Suggerisco di ridare questo polmone verde con la sua memoria al territorio con un progetto del e per il quartiere, in un municipio che dal punto di vista urbanistico si strutturava per il Santa Maria della Pietà. L'abbandono di oggi lo vivo come una sconfitta”. Già perchè negli anni l’impegno sull’ex manicomio non è mancato: c’era l’idea di farlo diventare una città dei giovani. “E' stato aperto un centro di cure palliative, abbiamo messo in piedi il progetto 'Carte da legare' con il ministero dei Beni Culturali e il Museo della Mente per salvaguardarne la storia”. Le persone dimesse dal manicomio sono ormai quasi tutte morte. Le ricollocazioni, fa sapere lo psichiatra, sono in appartamenti e piccole comunità, nessuno è rientrato in famiglia, per questo c'è stato un grande aiuto da parte del comune di Roma e della cooperative. Un padiglione è diventato geriatrico, con ultraottantenni prevalentemente ex pazienti. “Chiederei che quella struttura venisse mantenuta nella sua unitarietà e nella sua essenza che purtroppo ha perso negli anni. E' stato snaturato e frammentato, dovrebbero rimettere in gioco la gente del quartiere per fare un nuovo progetto, partendo però dalla sua storia".

I padiglioni del Santa Maria della Pietà tra Asl e uffici

Al momento diversi padiglioni del compendio sono chiusi e inutilizzati, altri sono occupati e solo una parte ospita servizi attivi, essenzialmente quelli della Asl Roma 1, che detiene in proprietà anche il parco. In attesa di ristrutturazione alcuni degli spazi destinati agli uffici e la sede istituzionale del Municipio XIV, spostata da via Mattia Battistini al Santa Maria della Pietà. A partire dall'anno 2016 la Regione Lazio ha avviato un ambizioso programma di valorizzazione dell'ex ospedale destinando ingenti risorse economiche volte a riqualificare progressivamente il compendio, con l'obiettivo di ripristinare la fruibilità e le condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare e del Parco del Comprensorio del Santa Maria della Pietà, attraverso un programma di interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e adeguamento funzionale. Il 25 febbraio 2021 il padiglione 31, l'ex Lavanderia occupato fin dal 2004 da un'associazione culturale, è stato sgomberato: proprio l'associazione, che aveva avviato la campagna 'Si può fare', volta a chiedere un uso sociale e culturale dei padiglioni dell'ex manicomio, cancellando la funzione sanitaria, nel rispetto della Legge Basaglia, si era detta contraria al progetto contenuto nel protocollo siglato tra le istituzioni.

L'importanza della Legge Basaglia

Il Santa Maria della Pietà è quindi lo scenario di un passaggio epocale per la sanità italiana, il punto d'arrivo di una rivoluzione culturale: la 180, la Legge Basaglia, la prima e unica legge quadro che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici, facendo dell'Italia il primo paese al mondo ad abolire gli ospedali psichiatrici, ancora oggi rappresenta un pilastro del nostro sistema politico-istuzionale. Un patrimonio etico che trova il suo emblema nel Santa Maria della pietà: custode di quel che fu e della rivoluzionaria trasformazione. In attesa che il complesso possa diventare a tutti gli effetti la centralità urbana promessa.

[fonte Agenzia Dire]