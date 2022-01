Sant’Andrea, intorno all’ospedale viabilità al collasso: "Servono bretella e fermata metro"

Il parcheggio già pieno sin dalle prime ore del mattino, così come i lati della strada occupati da decine di automobili in sosta con buona pace di chi, come le ambulanze e centinaia di utenti, transita lungo il tratto di via di Grottarossa che passa davanti all’ospedale Sant’Andrea. Due corsie che diventano appena una e mezza nelle ore di punta, asfalto dissestato, pedoni orfani dei marciapiedi costretti a camminare sul ciglio della strada con le auto a passo d’uomo intente a schivare specchietti e fiancate di vetture parcheggiate, i passi veloci di chi cammina verso l’ingresso del nosocomio, il proprio mezzo o la fermata del bus.

Ospedale Sant’Andrea: viabilità al collasso

La viabilità intorno al Sant’Andrea è al collasso, tra strada stretta e sosta selvaggia una trappola per automobilisti e pedoni. Una questione annosa da risolvere, soprattutto in vista della costruzione del nuovo edificio dell’ospedale: quattro piani, diecimila metri quadrati destinati ad ambulatori, servizi di degenza e amministrativi la cui apertura è prevista nel 2023.

Sant’Andrea: la bretella verso il GRA è sparita

Ospedale e polo universitario stretti tra via di Grottarossa, due corsie disastrate in aperta campagna, e il Grande Raccordo Anulare al momento raggiungibile solo passando, dopo aver varcato guardiania e sbarre, nella stradina interna di collegamento al pronto soccorso. Nonostante dieci anni di tentativi e un protocollo d’intesa tra Municipio XV e azienda ospedaliera la bretella tra Cassia bis e Grottarossa, finanziata con 1 milione di euro nel 2012, non è mai stata realizzata: a mancare l’adeguamento della sede stradale di via di Grottarossa in modo che possa ricevere senza problemi l’ingente flusso di traffico previsto. “Un’opera che mai come oggi assume carattere d'urgenza, visto e considerato l'ampliamento in corso delle cubature della struttura e il conseguente futuro incremento del traffico veicolare nell'area” - sottolinea il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. “La stradina interna del nosocomio, pur se vigilata dalla guardiania, non può più far fronte al peso del traffico in aumento che a breve termine raggiungerà la zona e, soprattutto per tutelare pazienti, personale sanitario e ambulanze in entrata e uscita dall'ospedale, occorre trovare nell'immediato soluzioni per far fronte a quella che, quanto prima, si rivelerà essere una vera e propria emergenza”. Da qui la richiesta di concertazione e pianificazione tra tutti gli enti coinvolti perchè si arrivi, nel più breve tempo possibile, ad una svolta “auspicata ormai da tempo dalla cittadinanza, dai lavoratori e dai pazienti di una delle aziende ospedaliere più importanti del Lazio".

Sì alla Metro C fino a Grottarossa

Intanto, con il Municipio XV che ha indicato come priorità il prolungamento della metro C verso La Giustiniana e quindi la connessione con la Fl3 Roma-Viterbo, l’Assemblea Capitolina ha votato all’unanimità un atto di indirizzo proposto da Fratelli d’Italia al Sindaco e alla Giunta per porre in essere le azioni finalizzate al riavvio della progettazione definitiva della tratta T2 Venezia- Clodio e ad avviare le fasi progettuali delle tratte T1 e C2 fino a Grottarossa e quindi al Sant’Andrea, necessarie all'ottenimento dei relativi finanziamenti. “Non sfugge l'esigenza di una tempistica breve, che deve vedere tutti gli organi competenti attivi per rispettare le scadenze previste nel progetto di Legge di Bilancio 2022, che stabilisce la cifra di 3.6 miliardi per il finanziamento di nuove metropolitane in alcune città, tra cui Roma" - hanno dichiarato Lavinia Mennuni e Andrea De Priamo, consiglieri Fdi di Roma Capitale.

"Con lo stesso atto si impegna l'Amministrazione Capitolina a procedere quanto prima al risanamento di Roma Metropolitane, che gestisce per conto di Roma Capitale fasi dei processi di progettazione e gestione appalti di infrastrutture del trasporto pubblico. Proseguirà la nostra attenta azione di pungolo dell'Amministrazione perché la città - hanno concluso Mennuni e De Priamo - sia dotata di infrastrutture moderne ed efficienti, che occorrono per adeguare Roma al suo destino di Capitale Europea, a cui appartiene la storia più antica dell'umanità e per proiettarla verso il suo futuro".