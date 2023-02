Sanremo tifa per l'Expo 2030 nella Capitale. Amadeus: "In bocca al lupo Roma"

Nel corso della terza serata del 73esimo Festival di Sanremo, Amadeus ha dedicato una parentesi all'Expo 2030, ricordando la candidatura della Capitale.

"Roma è candidata per l'Esposizione Universale del 2030. Si voterà a novembre - ha sottolineato il direttore artistico del Festival, affiancato da Gianni Morandi e dalla pallavolista Paola Egonu - e noi tutti, dal palco dell'Ariston, tifiamo per questa occasione unica e irripetibile che porterà il nostro Paese ad essere visitato da oltre 30 milioni di visitatori".

Con queste parole, da un palco importante come quello dell'Ariston, Amadeus ha dimostrato il sostegno a Roma: "L'Expo - ha proseguito il direttore artistico - è un'occasione per avviare un'imponente opera di rigenerazione urbana di Roma presso l'area di Tor Vergata che avrà il parco solare urbano più grande al mondo. Con questi obiettivi, 15 anni dopo l'Expo milanese, il governo Italiano e il Comune di Roma, sono a lavoro per accogliere la futura Esposizione Universale. Dunque - ha concluso accompagnato da un forte applauso - in bocca al lupo per la candidatura di Roma, facciamo il tifo per Roma, Expo a Roma".