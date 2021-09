Viale Aventino, partita la rimozione dei sanpietrini: saranno posizionati in via del Corso

Una volta terminato il cantiere i blocchetti in selce resteranno solo sui latri di viale Aventino. La maggior parte dei sanpietrini verranno invece impiegati nel tratto pedonale di via del Corso

Addio sanpietrini su viale Aventino. Sono partiti i lavori per rimuovere i tradizionali blocchetti in selce che saranno in gran parte riutilizzati per via del Corso.

Da viale Aventino a via del Corso

L’avvio dei cantieri è stato comunicato dall’assessora ai lavori pubblici Linda Meleo. “Le attività prevedono la rimozione del sanpietrino su viale Aventino, dove resterà solo ai lati della strada, e la loro successiva ricollocazione sulla parte pedonale di via del Corso, da via delle Convertite a Piazza del Popolo”. I lavori sono già partiti e procederanno da Piazza Albania a salire verso Circo Massimo.

Il piano sanpietrini

Il ritorno dei sanpietrini in via del Corso, già annunciato lo scorso agosto, è frutto di un tavolo di lavoro che ha portato alla stesura del cosiddetto Piano Sanpietrini del 2019 è che, ha spiegato Meleo, è composto “dai tecnici di Roma Capitale, esperti, professori universitari, soprintendenza di stato e sovrintendenza capitolina. Un bel risultato, tante competenze messe assieme per valorizzare la nostra città”.

Il “piano sanpietrini”, nel corso degli ultimi due anni, ha comportato l'avvio di cantieri su piazza Venezia, via IV Novembre e via Nazionale, dove sono stati posizionati ai lati della strada. Una scelta, quest'ultima, che verrà quindi replicata anche per viale Aventino.

Via del Corso come nell'Ottocento

Una delle strade più iconiche del centro storico, nel tratto pedonale da Piazza del Popolo a via delle Convertite, torna così alla conformazione originaria. Nell’800 infatti via del Corso non era ovviamente asfaltata e, una volta conclusosi il cantiere, riacquisterà, nella parte interessata dall'intervento, il fascino che il blocchetto in selce le aveva in passato conferito.