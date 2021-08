Addio ai sampietrini di via Nazionale: arrivano asfalto e ciclabile

Cantiere in corso nel tratto tra via XXIV Maggio e via Milano. Raggi: "Sanpietrini rimossi saranno conservati e poi ricollocati in altre strade del centro"

Via i sampietrini da via Nazionale. Da due settimane hanno preso il via i lavori per la rimozione dei sanpietrini dalla storica e centrale via della Capitale dove la pavimentazione in selciato lascerà spazio all’asfalto.

Addio ai sanpietrini di via Nazionale

"Dopo 12 anni riqualificheremo completamente via Nazionale. Addio sanpietrini, al loro posto ci sarà l'asfalto" - ha ribadito la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un post su facebook. "La strada, una delle più frequentate del centro e percorsa ogni giorno da bus, sarà più sicura per moto e scooter”. Non solo. A via Nazionale sarà realizzata anche una nuova pista ciclabile che consentirà un metodo di spostamento alternativo e sostenibile proprio nel cuore si Roma. “Con la nuova pista ciclabile che realizzeremo, tanti cittadini e turisti potranno vedere pedalando la bellezza mozzafiato della nostra città". Cantiere in corso nel tratto tra via XXIV Maggio e via Milano. “Man mano che i sanpietrini vengono rimossi, li conserviamo accuratamente in appositi siti di stoccaggio prima di essere riposizionati in altre strade del centro storico".

Cantiere a via Nazionale: i malumori dei commercianti

Lavori quelli su via Nazionale che hanno suscitato qualche malumore nei commercianti della zona “colti di sorpresa” dal cantiere, già in crisi per le chiusure del lockdown e la lenta ripresa del turismo. Per il Comune, l’esortazione di Confcommercio, "faccia chiarezza sui tempi e le modalità di intervento su via Nazionale per evitare ulteriori disagi ed il rischio di desertificazione della zona, già provata dalla chiusura di moltissimi negozi di vicinato".