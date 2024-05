Sanità, Rocca: "In arrivo 9700 assunzioni in due anni". Investimento da 466 milioni

Dalla Regione 8158 nuove assunzioni di professionisti della Sanità a tempo indeterminato per il biennio 2024-2025, di cui 6843 autorizzazioni per il 2024 e 1315 nuove assunzioni per il Giubileo 2025, oltre alle 1541 stabilizzazioni per l'anno in corso. Con un investimento pari a 466 milioni di euro. Sono questi i numeri del piano assunzionale nella sanità del Lazio che il presidente Francesco Rocca ha annunciato nel pomeriggio di martedì 7 maggio dopo un incontro con i sindacati.

Le nuove assunzioni in Regione

La Regione Lazio ricorda anche che sommando le assunzioni già concesse nel 2023 (4054 unità, comprese 1605 stabilizzazioni, per 195,5 milioni di euro), si arriva a 13mila e 753 operatori sanitari (tra nuove assunzioni e stabilizzazioni) per un investimento totale di 661 milioni e 500mila euro. Il nuovo personale servirà anche a rendere pienamente operativi gli interventi realizzati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Riguardanti: 59 centrali operative territoriali, 35 ospedali di comunità, 131 case di comunità e 298 grandi apparecchiature.

Il ministro Schillaci loda la Regione

Il piano della Regione ha ricevuto anche l'approvazione del ministro della Salute, Orazio Schillaci: "Le oltre 8mila nuove assunzioni nella sanità del Lazio - spiega - rappresentano un ulteriore segnale concreto di attenzione dell'amministrazione Rocca alla salute dei cittadini e al personale sanitario. Questo provvedimento si aggiunge a quelli già messi in campo che hanno ridotto le liste d'attesa in molte prestazioni, potenziando l'offerta del Recup regionale, e diminuito le attese dei pazienti in pronto soccorso per la visita o il ricovero. Sono interventi che vanno nella direzione che più volte ho condiviso con le Regioni per rafforzare la sanità pubblica. Tutto ciò dimostra che se si programma in modo adeguato e si spendono bene le risorse che il Governo mette a disposizione, i risultati arrivano".