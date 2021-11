Sanità, accordo per stabilizzazione dei precari: sono i lavoratori che hanno retto sistema durante la pandemia

Valorizzazione delle professionalità presenti e vicinanza territoriale ai cittadini per una migliore offerta sanitaria. Questo il fulcro dell'accordo raggiunto da Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio e Regione Lazio che prevede il consolidamento dei lavoratori precari del Servizio Sanitario Regionale, tanti dei quali sono stati impiegati nel periodo di pandemia nei reparti Covid, ed al contempo il rilancio del sistema sanitario regionale con una rete territoriale piu? ampia e diffusa rivolta sempre piu? alla prossimita? nella cura del cittadino.

Regione Lazio, c'è l'accordo per la stabilizzazione dei precari

“Nel breve periodo - hanno spiegato i segretari generali Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini - oltre a continuare a fronteggiare la pandemia, con l’impegnativa campagna vaccinale Covid e ordinaria, si dovrà affrontare e gestire la fase post pandemia lavorando per ridurre i tempi di attesa e anche recuperando le prestazioni che non si sono potute erogare in fase pandemica; nel medio/lungo periodo il rafforzamento - suggeriscono i sindacalisti - dovrà essere dedicato alla sanità territoriale per incrementare i servizi di presa in carico, prevenzione e diagnosi precoce delle patologie e nell'assistenza post ospedaliera soprattutto delle fasce d'età più avanzate”.

I sindacati sottolineano la necessità di ripartire da coloro che hanno garantito durante il periodo pandemico la tenuta dei servizi sanitari “per restituire alla platea dei cittadini un modello più coerente e vicino alle esigenze dei territori”. Fondamentale evidenziano nell’accordo Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio “per non disperdere l’esperienza e la professionalità acquisita dal personale assunto con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato nel periodo pandemico” la previsione, prima di tutto, di una proroga fino al 31 dicembre 2022 e, nel frattempo, l’impegno ad attivare forme di stabilizzazione del personale, !nel rispetto dei presupposti e dei requisiti richiesti dal legisllatore statale, ciò anche considerando i percorsi di re-internalizzazione già in atto”.

L'appello dei sindacati al Governo: "Sanità pubblica presidio di democrazia"

Raggiunto l’accordo con la Regione Lazio l’appello al Governo. “La Sanità pubblica - scrivono i sindacalisti - è un presidio di democrazia nei territori. Per questo auspichiamo che il Governo proceda a definire una norma che permetta una rapida stabilizzazione delle tante lavoratrici e lavoratori precari che operano nel Servizio Sanitario nazionale. La richiesta forte che avanziamo è che non ci sia più precariato in sanità”.

"L'accordo riconosce lavoratori che sono stati fondamentali durante pandemia"

“Con l’accordo di stabilizzazione del personale sanitario precario raggiunto oggi con Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, la Regione Lazio preserva e riconosce un segmento fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno permesso al Servizio Sanitario Regionale di reggere l’urto della pandemia, senza diminuire la capillarità della presa in carico e della cura a disposizione di cittadine e cittadini. Per questo - ha commentato la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni - voglio esprimere la mia soddisfazione per il percorso intrapreso, che rappresenta la strada giusta per fare di questo accordo un modello replicabile su scala nazionale, come giustamente auspicato dai sindacati. Oltre al valore di riconoscimento del loro contributo essenziale nell’affrontare le fasi più acute dell’emergenza causata dal Covid-19, l’intesa permette di integrare lavoratrici e lavoratori precari nella prospettiva di un rafforzamento della rete territoriale dei presidi di cura nella fase post pandemica, quando lo sforzo di riorganizzazione dovrà essere indirizzato soprattutto su prevenzione e diagnosi precoce, rimaste al palo a causa della crisi. Un impegno cruciale che permetterà alla Regione Lazio di non lasciare indietro nessuno e porre le basi per una nuova crescita della sanità territoriale”.