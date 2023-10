Sanità, nel Lazio prestazioni non erogate in tempo e i cittadini perdono fiducia

Meno richiesta di esami diagnostici, tempi di attesa più lunghi. Due fattori che vanno mano nella mano, in base a quanto emerge dall'ultimo rapporto della Cgil Roma e Lazio sulla sanità pubblica laziale. Un rapporto che inchioda il presidente Francesco Rocca. Infatti secondo l'analisi del sindacato, la percentuale di prestazioni non erogate nei tempi giusti aumenta, così diminuiscono le richieste di esami diagnostici nel pubblico. I tempi di attesa per la priorità B (entro 10 giorni) sono tra quelli messi peggio.

Crollano le prenotazioni nel pubblico tra il 2022 e il 2023

Nei primi nove mesi del 2023, le prenotazioni sono state 40mila in meno rispetto allo stesso lasso di tempo nel 2022. E secondo il report Cgil, le prestazioni effettuate nei tempi richiesti, in base all'indice di urgenza, sono diminuite del 21,1% tra gennaio e marzo 2023, del 17,4% tra aprile e giugno 2023 e dell'11,8% tra luglio e settembre. Nel primo trimestre 2022 nel Lazio l'83,6% delle prestazioni venivano effettuate nei tempi, ma nel terzo trimestre di quest'anno la quota è precipitata l 65,6%. Quasi venti punti in meno.

I cittadini di Roma e del Lazio prenotano soprattutto esami programmati

Osservando la tabella sopra, presa dal report Cgil Roma e Lazio reso pubblico venerdì 6 ottobre, nel Lazio il 54% delle prenotazioni riguarda esami programmati, il 33% differibili, il 12% brevi e l'1% urgente. Questo significa che la maggior parte degli esami diagnostici sono da effettuarsi entro 120 giorni, poi ci sono quelli da programmare entro 30 giorni se sono visite, entro 60 se sono esami strumentali, mentre in rosso le prestazioni da erogare entro 10 giorni. Nella tabella successiva, invece, si può evincere che in quasi tutte le Asl di Roma e del Lazio, tranne la Roma 4 (48,1%), espletano oltre il 50% delle prestazioni "urgenti" nei tempi previsti, con un picco nell'Asl di Rieti al 77,1%.

Nel Lazio difficoltà a rispettare i tempi delle visite urgenti

Il Lazio in generale rispetta i tempi del 79% delle prenotazioni quando si tratta di prenotazioni brevi, l'84,6% delle prenotazioni differibili, il 92,3% di quelle programmate e il 67,1% delle urgenti. Numeri molto positivi per l'Asl Roma 3, che arriva al 96,6% per quanto riguarda le visite programmate, quasi il 90% per le differibili e oltre l'80% per le brevi.

Cgil Roma e Lazio: "Serve cambio di passo per il diritto alla salute"

Resta però il dato della diminuzione delle richieste di esami diagnostici, soprattutto per quanto riguarda la priorità B, entro 10 giorni: "Dati che evidenziano il più totale immobilismo della Regione Lazio e del Presidente Rocca - attacca la Cgil - che si è tenuto la delega alla sanità, sull’abbattimento dei tempi di tempi di attesa. Serve un serio cambio di passo affinché nel Lazio sia garantito il diritto alla salute e il pieno accesso alle cure. Per farlo occorrono ingenti investimenti sugli organici e sulle strutture e la Nadef del Governo non ci aiuterà ad andare in questa direzione. A fronte di oltre 40mila prenotazioni in meno nei primi tre trimestri del 2023 rispetto al periodo equivalente del 2022 - continua la nota - la percentuale di prestazioni effettuate nei tempi diminuisce".

Cosa disse Rocca ad agosto

Ad agosto scorso, Francesco Rocca aveva ammesso la situazione critica delle liste di attesa, in particolare per gli interventi chirurgici programmati: "Sconcerta constatare che circa 80mila pazienti sono ancora in attesa - spiegava il governatore - imbarazza apprendere dai dati che, tra essi, risultano anni di inserimento come il 1918, il 1948, il 1950 e il 1951. Un quadro fantozziano, se non fosse che non c'è nulla da ridere. Ereditiamo situazione kafkiana che stiamo aggredento dalle radici".