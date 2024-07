Sanità, i sindacati all'attacco di Rocca: "Il sistema è allo sbando"

Sindacati all’attacco del presidente del Lazio, Francesco Rocca, sulla gestione del sistema sanitario regionale. In una nota unitaria, i rappresentanti dei lavoratori hanno evidenziato, in particolare, la situazione delle Asl laziali e la mancanza di confronto con la Pisana. Una presa di posizione delle organizzazioni che ha innescato un acceso botta e risposta tra il governatore e l’ex assessore alla sanità del Lazio, il consigliere di Azione Alessio D’Amato.

L’attacco dei sindacati

In una nota firmata da Aaroi Emac Lazio, Anaao Assomed Lazio, FP Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Federazione Cimo Fesmed, Fassid, FVM Federazione Veterinari e Medici e il Coordinamento regionale UIL-FPL Medici, Veterinari, Dirigenti Sanitari, viene contestato il fatto che, dopo due anni di “confronto regionale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria” non si è arrivati “ad alcuna conclusione, nonostante i numerosi solleciti inviati dalle parti sociali”. Una fotografia di un "sistema sanitario regionale allo sbando".

Asl commissariate

Le questioni sul tavolo sono diverse. In particolare, attaccano i sindacati, viene contestata “la determina regionale del 18 aprile 2023 che ha commissariato le aziende sanitarie pubbliche bloccando, di fatto, il conferimento degli incarichi”. Parliamo, nello specifico, della decisione del governatore Rocca, assessore ad interim alla sanità, di accentrare su di sè le decisioni relative alle nomine di nuovo personale all'interno delle aziende sanitarie locali. Una scelta presa per tenere sotto controllo le casse del Lazio. Questa decisione, che doveva essere temporanea, secondo i sindacati ha portato ad “un blocco delle progressioni di carriera dei dirigenti sanitari del sistema sanitario regionale”. Stesso effetto ha avuto “l’assegnazione diretta delle unità operative complesse del sistema sanitario regionale al personale universitario”.

Per i sindacati un altro problema riguarda “la delibera regionale sulla certificazione dei fondi contrattuali ferma alla certificazione del 2022 (e neanche completa visto che non sono stati certificati i fondi del 2022 del Policlinico Tor Vergata)”. Questo ritardo di due anni nelle certificazioni comporta “una riduzione delle risorse assegnate dallo Stato ai fondi della dirigenza sanitaria del sistema sanitario regionale, bloccate da un confronto totalmente assente. Prendiamo atto del totale disinteresse della Regione sul mantenimento del servizio sanitario pubblico” termina la nota dei sindacati.

La replica di Francesco Rocca

Rocca si è detto “stupito” sottolineando la contraddittorietà delle posizioni sindacali visto che “proprio nel testo, le stesse sigle rimarcano un dialogo avviato sin dall’inizio del mio mandato. Peraltro, ho ricevuto le stesse proprio pochi giorni fa”. Rocca ha voluto evidenziare i risultati della sua gestione, in particolare nei confronti del personale sanitario: “Partiamo dalle 14 mila nuove assunzioni, per cui dai 49 mila dipendenti siamo passati ad un organico di circa 63 mila operatori sanitari – ha detto in una nota - cosa che non si vedeva da vent'anni a questa parte. Abbiamo stabilizzato 1700 operatori precari del Ssr e prorogato i contratti degli altri, affinché possano maturare i requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato. Stiamo affrontando e risolvendo questioni letteralmente “sepolte” da anni: dai fondi INAIL per l'infortunistica per pagare i medici che emettono i certificati di infortunio (un problema che si trascinava dal 2019), fino alla certificazione dei fondi contrattuali, cosa che non veniva fatta dal 2021”.

Riordino dei conti

Rocca, prima di toccare la questione delle Asl commissariate, ha ricordato l’avvio di “una scrupolosa operazione di pulizia e di riordino dei bilanci 2022 di Asl e aziende ospedaliere anche alla luce della nota inchiesta della Corte dei Conti e della Procura” e “stiamo terminando proprio in questi giorni la chiusura dei bilanci 2023”.

Rispetto alla questione dei commissariamenti delle aziende sanitarie, “gli stessi si sono resi necessari nelle more della predisposizione del nuovo Albo dei direttori generali – ha spiegato il governatore - il cui iter istruttorio verrà avviato domani (oggi, mercoledì 10 lugio, ndr) in Giunta”.

Tutta colpa di d’Amato

La nota di Rocca si chiude con un attacco durissimo nei confronti dell’ex assessore alla sanità del Lazio nonché suo ex competitor alla carica di presidente regionale: “Ci tengo a sottolineare che, chi è fautore della condizione indegna che ci siamo trovati dinanzi al nostro insediamento, farebbe meglio a tacere: Alessio D’Amato, l'uomo del disastro dei conti della sanità laziale che ha reso necessario l’intervento della Procura della Repubblica e della Corte dei conti, colui che ha permesso ai privati accreditati di fare e disfare a loro piacimento, senza controllo alcuno. L'uomo che ci ha portato ad attese nei pronto soccorso indegne di un paese civile. Voglio rassicurare tutti i lavoratori e le sigle sindacali, con le quali a breve ci sarà un incontro per affrontare insieme ogni aspetto, sul fatto che la Regione sta lavorando per una vera e propria rinascita della sanità pubblica».

Poche ore prima, D’Amato aveva appoggiato le proteste dei sindacati, denunciando “’l’immobilismo di Rocca”. L’ex assessore aveva ricordato che “il commissariamento può durare al massimo novanta giorni e solamente per cause straordinarie” mentre “tutte le Asl sono commissariate da oltre un anno, nel più totale sprezzo delle regole generali”

La replica di D’Amato

Dopo che Rocca lo ha individuato come causa principale dei problemi della sanità regionale, D’Amato ha detto di non accettare “lezioni da chi è stato a libro paga della sanità privata”. Secondo il consigliere “di fronte alle denunce dei sindacati dei medici, Rocca mostra il suo volto arrogante. Non solo non 'taccio' ma denuncio l'immobilismo delle politiche sanitarie”.