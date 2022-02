In Regione approvata una mozione per installare i sanificatori in tutte le aule

Sanificatori sì o no? Sulla carta, sì. Giovedì 10 febbraio il consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Fabio Capolei di Forza Italia, che ne chiede l'installazione all'interno delle aule scolastiche. Un atto del tutto simile era stato presentato il 22 settembre da Francesca De Vito del gruppo misto, a quel tempo bocciata.

"Siamo felici che la nostra mozione - ha commentato Capolei, vicepresidente della commissione Sanità - condivisa con i colleghi del centrodestra e non solo, sia stata approvata. È fondamentale per noi prevenire il più possibile la diffusione del Covid-19, tutelare la salute degli studenti e del personale scolastico e al tempo stesso scongiurare l’ipotesi di un ritorno alla didattica a distanza".

La mozione si rifà all'ordine del giorno presentato a fine dicembre durante l'approvazione della legge di stabilità "e che la giunta mi aveva chiesto di trasformare in mozione per essere discusso in una seduta specifica" aggiunge Capolei. "Oggi raggiungiamo un obiettivo che perseguiamo da agosto - conclude il consigliere -, cioè dall’inizio dell’anno scolastico. Ora chiediamo alla Giunta di adeguarsi all’input dato dal consiglio regionale".

Sul tema si era espressa anche Francesca De Vito, ex M5S oggi nel gruppo misto alla Pisana: "Avevo protocollato lo scorso settembre una mozione - racconta - in cui chiedevo di concedere contributi per l'acquisto di rilevatori di Co2 e sanificatori di aria per le scuole. I dati di cui eravamo in possesso e il grido d'allarme di presidi e genitori inducevano a ritenere necessario l'intervento, con strumenti semplici e poco costosi come rilevatori e sanificatori". Ma l'atto non passa, il consiglio lo boccia. "Sarebbe stato fondamentale - aggiunge De Vito - poiché eravamo all'inizio della stagione fregga, che inevitabilmente avrebbe portato a tenere le finestre chiuse ostacolando il ricircolo d'aria".

Idea Scuola, comitato nazionale di genitori e docenti, esulta per il risultato (finota sulla carta) ottenuto: "Ringraziamo i consiglieri regionali per l'attento ascolto - si legge in una nota - per l'attento ascolto e per aver sostenuto e portato avanti con grande spinta motivazionale la mozione. La tutela della salute dei bambini in primis, ma anche dei docenti, in particolar modo in presenza di fragilità proprie o familiari, oggi è stata messa con orgoglio al centro del dibattito politico".

"Un sentito ringraziamento va anche alla dottoressa Cristina Costarelli per Anp Lazio - prosegue la vicepresidente Stefania Sambataro -, per aver condiviso l'importanza dell'intervento con il coinvolgimento degli enti locali. E a Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica ambientale all’Università degli Studi di Cassino e alla Queensland University of Technology di Brisbane in Australia, per averci aiutato e supportato, dedicandoci il suo tempo, nella sensibilizzazione sulla modalità di trasmissione aerea del virus e sugli interventi necessari per la mitigazione del rischio contagio in ambienti chiusi quali le aule scolastiche".