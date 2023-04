San Saba, il “piccolo Aventino” si è fatto grande: il rione compie 100 anni

San Saba festeggia 100 anni. Dopo Testaccio, c’è un altro rione che si appresta a festeggiare i cento anni: San Saba. La data scelta per celebrare l’anniversario, per “il piccolo Aventino” è quella in cui ricorre l’ultimazione dei suoi primi lotti popolari.

Il rione nato per gli operai di Ostiense

Agli inizi del 900 la collina che erge tra l’Aventino e le Terme di Caracalla era dominata da un’unica costruzione: la basilica di San Saba. Tutto intorno l’area, situata a ridosso delle mure Aureliane, era ancora prevalentemente caratterizzata da un paesaggio agricolo. Ma era lì che il sindaco Ernesto Nathan aveva deciso di realizzare un nuovo insediamento urbanistico destinato a divenire, con il passare del tempo, uno dei 22 rioni della Capitale.

“Agli inizi del 900 la zona della via Ostiense era il grande polo industriale dell’epoca – ha ricordato la capogruppo democratica del municipio I Daniela Spinaci – di conseguenza l’allora governo cittadino presieduto da Nathan decise, a partire dal 1907, di far costruire delle abitazioni decorose per gli operai che lavoravano nella vicina zona industriale. Fu così che partì l’edificazione, da parte dell’Istituto Case Popolari, dei primi 10 lotti di edilizia residenziale”. Quegli edifici, oggi gestiti dall’Ater di Roma, vennero terminati nel 1923. Cento anni fa. Una data da celebrare.

Nato da una costola del rione Ripa

Il rione è in effetti stato istituito il 9 dicembre del 1921, come Testaccio. Al pari di quest’ultimo, infatti, venne in quella data scorporato dal più vasto rione Ripa, che si estendeva dalle pendici del Campidoglio fino a Porta San Sebastiano e che includeva la riva sinistra del Tevere fino al perimetro delle mura aureliane. Il 1921 segna la data in cui è stato deciso, con un’apposita delibera comunale, di istituire il rione ma la sua realizzazione, appunto, viene fatta coincidere con la posa dell’ultima pietra dei 10 lotti voluti da Nathan: posa che risale a 2 anni più tardi: il 1923.

Le intenzioni del municipio I

Per celebrare la ricorrenza, si legge nell’atto che è stato portato in aula consigliare dalla capogruppo democratica, “si stanno organizzando varie iniziative, sia da parte di cittadini che di realtà del terzo settore, ma anche di istituzioni come Regione Lazio ed Ater”. Alla luce della diffusa volontà di festeggiare il centenario, l’amministrazione municipale ha chiesto alla presidente Lorenza Bonaccorsi di fare la propria parte.

La minisindaca, dovrà pertanto attivarsi“per promuovere e incentivare le iniziative che potranno essere svolte nel territorio in coccasione del centenario, formando una cabina di regia che abbia come fine quello di coordinare le azioni previste”. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.