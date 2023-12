Nuovi palazzi, nessuna memoria. A San Lorenzo la “rigenerazione” fa bene solo ai privati

Nuovi condomini che spuntano come funghi, palazzine dalle caratteristiche architettoniche varie, spesso bizzarre, del tutto scollegate rispetto al contesto. San Lorenzo ormai è questo: un cantiere aperto. Dal 2021 a oggi, dopo il blocco dovuto al Covid, società italiane e straniere stanno raccogliendo ciò che hanno seminato a colpi di richieste di permessi. Tutti concessi dalle amministrazioni comunali. RomaToday ha più volte raccontato le evoluzioni del quartiere e adesso c'è anche un'analisi da parte di Carteinregola, associazione che da anni si occupa di vigilare su atti amministrativi e scelte politiche, soprattutto quando si tratta di edificazioni e progetti urbanistici.

Carteinregola a San Lorenzo

L'associazione, su iniziativa di Anna Maria Bianchi Missaglia, ha camminato tra le strade di San Lorenzo e ascoltato alcuni suoi abitanti storici, denunciando quella che sembra prospettarsi come una grave perdita di memoria storica per il quartiere, a beneficio di interessi privati. Fondi e società, italiane e non, che pezzo per pezzo si sono impossessate di spazi nei quali il pubblico non ha saputo intervenire, più che governando i processi, facendosi indirizzare dai privati.

La densificazione urbana nel quartiere universitario

"San Lorenzo si presta facilmente a questo processo di riqualificazione - spiega Gigliola Cultrera, che tra le varie attività è membro della Libera Repubblica di San Lorenzo - per le diverse aree con edifici in abbandono che la caratterizzano. Il problema è che questa riqualificazione si sta manifestando come densificazione del costruito, che lascia spazio solo ai privati. Il pubblico ha rinunciato alla sua capacità progettuale, come previsto anche dal Progetto Urbano San Lorenzo. Qui ci sono moltissimi elementi storici, dalle Mura Aureliane all'archeologia industriale, ma stiamo perdendo tutto. Pensiamo per esempio alle ex fonderie Bastianelli, inserite nella Carta della Qualità di Roma. Arrivano i capitali stranieri, che costruiscono il Soho Hotel, lo Student Hotel, che comprano l'area di via dei Lucani e via dello Scalo. Gli unici interventi fatti qui sono di privati".

I progetti pubblici vengono messi nel cassetto

E quando c'è la possibilità di realizzare qualcosa di partecipato, che venga dal basso e abbia una forte matrice pubblica, i cambi di amministrazione o gli intoppi burocratici bloccano tutto: "Proprio di fronte al Soho, su via de Lollis - continua Gigliola, intervistata da Carteinregola nella sua casa dove vive da 36 anni - c'è un'area pubblica totalmente abbandonata e nel degrado. Ci dovevano fare un parco. Invece sta lì, ferma. E ci sarebbero anche reperti archeologici di una certa importanza da tutelare". Idem a via dello Scalo, angolo con via dei Lucani. Lì dove nel 2018 è stata violentata e uccisa la giovane Desiree Mariottini: "C'era un progetto condiviso con la cittadinanza - ricorda Cultrera - che prevedeva diversi servizi per la cittadinanza, richiesti da chi qui vive e studia. Ora si è perso tutto e stanno costruendo palazzine, anche dal dubbio gusto, in un'area vicina a Porta Maggiore, alle Mura Aureliane, dove c'è una basilica sotterranea".

Via dei Sabelli e i quattro cantieri in 100 metri

Giannina, che vive nell'area di via dei Sabelli, elenca tutti i cantieri di edificazione che si stanno svolgendo da diversi mesi a questa parte: "Tra via dei Sabelli e via del Verano c'era la fonderia Carnevale (aperta nel 1949, ndr) - ricorda - adesso c'è un condominio in costruzione. A dieci metri sul lato opposto, da un semplice parcheggio per auto a noleggio stanno tirando su due palazzine basse, da due piani, sui due lati dello spiazzo. Poi, sempre su via dei Sabelli, c'è il grande cantiere dove prima si ergevano le fonderie Bastianelli, ancora in corso. Se si percorrono 20 metri e si entra in un portone, all'interno del cortile stanno costruendo un edificio di sette piani, a pochi metri dalle finestre dei palazzi già esistenti. E ancora, all'angolo con via degli Ausoni, dove prima c'era un 'vuoto', cioè lo spazio lasciato dagli effetti del bombardamento, hanno ricevuto l'autorizzazione per costruire una palazzina nuova. Proprio nell'anno in cui abbiamo celebrato gli 80 anni del bombardamento. Tutti questi cantieri sono conseguenza dell'applicazione della legge regionale sulla rigenerazione urbana: si cancella la memoria, mentre la Casa della Memoria, quella che dovevano aprire su via Tiburtina, giace vuota come un rudere".

La Casa della Memoria è un rudere

Dall'inizio degli anni Duemila, infatti, della Casa della Memoria di San Lorenzo non si sa più nulla. Ad oggi, come è possibile verificare passandoci accanto, è un rudere su via Tiburtina, all'angolo con via dei Dalmati. Sulla facciata, priva di finestre e infissi, c'è ancora quel che resta di uno striscione firmato dall'Anpi, l'associazione nazionale partigiani d'Italia, in cui si annunciava la nascita della Casa. Un luogo, finanziato dalla Regione e dal ministero delle Infrastrutture con complessivi 580mila euro, mai nato. Il promotore dell'iniziativa, Giorgio Bisegna, al Corriere della Sera nel 2017 spiegava: "Era tutto pronto, poi le amministrazioni di centrodestra hanno frenato il progetto".