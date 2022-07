San Lorenzo, consegnati al municipio i beni confiscati: diventano spazi per la solidarietà

Già a marzo la giunta Gualtieri aveva deciso di assegnare al municipio II alcuni locali di San Lorenzo. Si tratta dei civici 15-17 e 18/a di via degli Equi. Spazi confiscati alla criminalità organizzata che saranno destinati al sostegno delle persone indigenti.

I locali confiscati a San Lorenzo

“Continua il nostro lavoro sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Insieme alla dott.ssa Mariagrazia Di Iasi dell'ANBSC (agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati, ndr), che ringrazio profondamente per la collaborazione, procediamo spediti con le consegne degli immobili ai Municipi di Roma – ha commentato l’assessore al patrimonio Tobia Zevi - in via degli Equi a San Lorenzo, abbiamo affidato due splendidi locali alla presidente del II municipio Francesca Del Bello, che realizzerà un emporio solidale e uno spazio di aggregazione con le associazioni di volontariato, come la Rete dei Numeri Pari, di lotta alle mafie e di innovazione per i giovani”.

La casa della solidarietà

L’intenzione dell’ente di prossimità è stata confermata dalla minisindaca Francesca Del Bello. Per quanto riguarda l’immobile di via degli Equi 15/17, “anche in considerazione dell'ampiezza degli spazi, risulta necessario attivare un servizio di incontro e aggregazione che possa coinvolgere i giovani in percorsi sulla legalità democratica, la giustizia sociale, il rispetto delle regole, in un contesto in cui il degrado e lo spaccio, notoriamente collegati a organizzazioni malavitose – ha sottolineato la presidente del municipio II possa ricondurre le modalità di svago in opportunità di crescita e di innovazione per una rigenerazione urbana e culturale”.

L'emporio della solidarietà

Una casa della solidarietà quindi, “da mettere a disposizione di reti sociali”, è stato chiarito, con “l’obiettivo di garantire solidarietà e cooperazione, con servizi ed attività utili alla comunità, dove maggiori sono le disuguaglianze e la presenza criminale”. L’altro edificio, in via degli Equi 18/a, sarà invece destinato ad ospitare un emporio solidale. Servizio particolarmente utile in un momento in cui, ha ricordato Del Bello, per il peggioramento delle condizioni socio economiche di molte famiglie, si rende necessario intensificare gli interventi con modalità assistenziali” che possano distribuire beni di prima necessità.

Un tassello importante contro le mafie

“Dare nuova vita a immobili in passato in mano alla criminalità organizzata – ha sintetizzato l’assessore al patrimonio di Roma Capitale – è questo l'obiettivo che dobbiamo conseguire. Perché ogni bene consegnato – ha concluso Zevi - è un tassello importante di lotta alle mafie”.