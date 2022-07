San Lorenzo e il sindaco Gualtieri ricordano le vittime del bombardamento del 1943

San Lorenzo ricorda le vittime del bombardamento del 19 luglio del 1943. A 79 anni di distanza, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la presidente del II

Municipio, Francesca Del Bello, e la consigliera regionale Valentina Grippo, hanno deposto una corona di alloro ai piedi del monumento ai caduti, che in quella giornata tragica furono circa tremila, colpiti dalle 4 mila bombe sganciate sulla Capitale. Alla commemorazione ha partecipato anche il partigiano Mario Di Maio, detto 'Er Nanetto', voce diretta dei fatti accaduti.

"La memoria va rinnovata e coltivata per una delle pagine e dei momenti più importanti e tragici per la storia della nostra città - ha detto Gualtieri - L'esercizio della memoria è più del ricordo, è ricostruire il filo della memoria e del sentimento collettivo nato tra le macerie di San Lorenzo, e che ha costituito un'onda di cambiamento, di civiltà, e di battaglia, verso la strada della ricostruzione non solo degli edifici di San Lorenzo, bensì una ricostruzione più profonda del nostro patto di cittadinanza, dell'idea che l'Italia avrebbe ripudiato la guerra e il nazionalismo, costruendo una sovranità internazionale democratica che è il percorso di unità dell'Europa".