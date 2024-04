Sampietrini, da piazza Venezia a viale Aventino: una storia infinita di rimozioni e nuove installazioni

Da Circo Massimo al Roseto Comune e poi ancora oltre, passando per il Giardino degli Aranci, le basiliche di Santa Sabina, piazza dei Cavalieri di Malta. Una bella passeggiata sull’Aventino, da valorizzare con 100mila sampietrini. Il cantiere è già partito e non è certo il primo, dedicato agli iconici blocchetti di basalto, ad essere attivato nel centro cittadino.

La rimozione e l’installazione di sampietrini ha in effetti rappresentato un trait d’union delle ultime tre amministrazione. Da Marino a Gualtieri, passando per Raggi, gli inquilini che a Palazzo Senatorio portano la fascia tricolore, hanno mostrato di voler ridisegnare la città togliendo, mettendo e talvolta rimovendo di nuovo i quadrati di selce dal manto stradale.

Sampietrini per i salotti in periferia promessi da Marino

Ignazio Marino, per primo, aveva annunciato l’intenzione di toglierli dalle “strade a scorrimento veloce del centro”, come via Nazionale. Il sindaco “marziano” ne aveva anche ipotizzato un loro differente impiego: Tolti da via Nazionale sarebbero stati riutilizzati “per creare aree pedonali in periferia” come dei “veri e propri salotti” per “dare eleganza anche a quartiere come Tor Bella Monaca o Tor Sapienza”. Una proposta che, però, è rimasta sulla carta.Al sindaco genovese si deve però la prima ordinanza con cui si è dato avvio all’effettiva rimozione dei blocchetti di selce: 1,73 milioni di euro, divisi in due lotti, per toglierli da via IV novembre, largo Magnanapoli e via Cesare Battisti.

I lavori che il sindaco Marino voleva avviare, sono stati eseguiti soprattutto dall’amministrazione successiva che, nel giugno del 2019, ha annunciato un vero e proprio “piano sampietrini”. Ed è con i cinque stelle al governo della città che i blocchetti sono stati effettivamente rimossi da via IV Novembre a via Nazionale, tra le ire dei commercianti esasperati dalla lentezza dei lavori e dal lungo permanere delle transenne. La “mano” dell’amministrazione Raggi è ancora oggi riconoscibile per il vezzo di lasciare un cordolo ai lati della strada. Una scelta estetica che ha provocato qualche problema a chi, come i ciclisti o gli utenti dei monopattini, sono soliti spostarsi restando più a ridosso del marciapiede.

La ciclabile dell'Aventino fatta sui sampietrini da rimuovere

I sampietrini vengono così rimossi anche dalla strada che separa il rione Ripa dal rione SanSaba: viale Aventino. Il piano dei 5 stelle era di toglierli dalla sede stradale per spostarli in via del Corso ed in via dei Condotti. Una scelta che però ha dovuto pagare un pegno inatteso: sui sampietrini di viale Aventino l’amministrazione Raggi aveva infatti voluto realizzare una ciclabile, tutt’ora presente, con i fondi europei. Quel tipo di finanziamento, però, comportava la necessità di non alterare l’opera che erano serviti a fare, per almeno cinque anni. Ed è per questo che ci sono voluti degli anni per rimuoverli da viale Aventino, operazione completata soltanto durante l’amministrazione Gualtieri.

Piazza Venezia come la tela di Penelope

Il vero cortocircuito nella storia recente dei sampietrini è avvenuto a pochi passi dal Campidoglio: in piazza Venezia. Difronte all’Altare della Patria, nel 2020, gli operai hanno lavorato anche ad agosto per rimuovere i blocchetti di selce. L’intervento lì prevedeva il rafforzamento della pavimentazione con la sistemazione di una speciale armatura metallica. Piazza Venezia però ha finito per trasformarsi nella classica tela di Penelope: il lavoro realizzato durante l’amministrazione 5 stelle è stato infatti cancellato dall’intervento di quella successiva. Il cantiere della stazione metropolitana, inevitabilmente, ha infatti comportato la rimozione dei sampietrini che si è terminato di mettere meno di tre anni fa.

I lavori in corso nella zona dell'Aventino

Con fondi capitolini, l’amministrazione Gualtieri sta avviando nuovi cantieri dedicati alla rimozione ed al riposizionamento dei sampietrini. Circa 62mila blocchetti, ad esempio, sono stati già tolti per effettuare la sistemazione del fondo in via dell’Ara Massima di Ercole, la strada che unisce via dei Cerchi con via del Circo Massimo. Si tratta di lavori che fanno parte di un appalto “ereditato dalla precedente amministazione”. Poi ci sono altri 50mila blocchetti da posizionare, in questo caso con fondi giubilari, sul Clivo dei Publicii, sostituendo l’asfalto esistente. L’auspicio è che non si scopra dopo, come nel caso di piazza Venezia o di viale Aventino, che non ci siano altri progetti che comportino un ripensamento.