Salvini e la Lega in Campidoglio: "Doveroso commissariare Roma. Sindaco e giunta incapace"

Il leader della Lega si presenta per un sit in in Campidoglio: "Se Gualtieri non ha voglia, tempo e capacità lo lasci fare a qualcun altro"

Degrado Capitale sui cartelli, slogan che sanno già (o ancora) di campagna elettorale. Matteo Salvini e la Lega si presentano in Campidoglio per protestare contro la giunta Gualtieri. "Ho sentito i consiglieri municipali e comunali ed ho sentito il dovere di dire qualcosa". E' nato così il sit in che ieri, nel tardo pomeriggio ha animato il Campidoglio. Una manifestazione nel corso della quale Salvini ha chiesto al governo di commissariare Roma a fronte di una giunta e un sindaco incapace.

"C'è un'emergenza sanitaria", esordisce Salvini. "A situazione eccezionale va data una risposta eccezionale: il commissariamento di un sindaco e di una giunta assolutamente incapace è doveroso. Porteremo sui tavoli del governo l'emergenza Roma perché non si può ipotizzare una intera estate con 40 gradi e i mucchi di immondizia ovunque".

"Roma è una città eccezionale e merita risposte eccezionali", ha aggiunto Salvini. "Dalla Raggi a Gualtieri non è cambiato nulla, anzi la situazione in tanti quartieri è peggiorata. Quando anche dal Vaticano hanno parlato di 'giungla urbana', quando albergatori, ristoratori e commercianti ci chiamano chiedendoci 'Dateci una mano' perché per fortuna sono tornati tanti turisti, che immagine riportano a casa loro della città più bella del mondo? Riportano l'immagine del degrado, della sporcizia e della puzza. Ormai il nuovo animale domestico è il cinghiale che ha soppiantato cani e gatti".

Salvini quindi aggiunge: "Io giro per la città e vedo cose che non si merita nessuna città italiana, men che meno la Capitale. Per questo ho detto dobbiamo fare qualcosa. Si è giustamente criticata la Raggi per quello che non ha fatto in 5 anni, qui sono passati parecchi mesi e se devo giudicare il mio quartiere dico che si stava meglio quando si stava peggio".

"Non chiediamo miracoli ma un'inversione di tendenza sulla pulizia, la cura, il decoro, sulle bellezza della città", aggiunge. "Se Gualtieri non ha voglia, tempo e capacità e non è in grado di intervenire lo lasci fare a qualcun altro. Un sindaco che dice che dietro ai disastri c'è la malavita o fa nomi e cognomi o è un chiacchierone che cerca alibi".

fonte video pagina facebook Salvini Premier