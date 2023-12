Salvamamme, dopo 25 anni alza bandiera bianca: "Non abbiamo più energie per far fronte alle richieste"

“Siamo stanchi, con le ossa rotte, con il morale che è quello che è”. Non è tanto un appello, quanto una sorta di resa quella che, l’associazione Salvamamme, ha comunicato. Perché dopo 25 anni “se ne va e diventa una cosa diversa da quello che è stata”.

Un supporto in meno per le famiglie povere

Cosa significa che diventerà qualcos’altro? Vuol dire che dovrà “chiudere le porte a 1000 famiglie che prendono il cibo, a 10mila persone fragili che ricevono vestiti, prodotti per l’igiene e scarpe, alle 5mila famiglie che donano con entusiasmo ed affetto ciò che non mettono più ai loro figli”. Il sentimento che prevale non è quello della rabbia, ma della rassegnazione.

La sede che non è adatta

“Siamo in una sede che è un magazzino, non adatta a far entrare la gente, anche se per questo siamo grati perché se non ce la dava Croce Rossa, gratis, eravamo già in mezzo alla strada” si legge nella lettera pubblicata per annunciare la propria decisione che è quella “dopo le feste” di “mettere un punto”. Il risultato è che “mille famiglie rimarranno senza la spesa grossa una volta al mese e migliaia di bambini non andranno belli a scuola, e le scarpette rimarranno rotte anche il giorno del saggio, e il cappottino non ci sarà se i bambini hanno freddo, che se sei in baracca diventa un guaio grosso”.

“Ci rassegniamo, ci arrendiamo, perché siamo da soli” si legge sempre nella stessa lettera. “Dopo 25 anni di sacrifici, di resistenza e di impegno oltre le nostre forze non abbiamo più le energie per far fronte alle richieste di chi è in difficoltà senza un aiuto dalle istituzioni, senza una sede adeguata, senza quel supporto minimo ed essenziale che ci permetta di andare avanti” ha spiegato la presidente Grazia Passeri.

La nuova veste di Salvamamme

Cosa vuole dire quindi che diventerà qualcos’altro? Significa che dal 7 gennaio – e non prima per non abbandonare durante le feste le famiglie povere – l’associazione si dedicherà esclusivamente alle donne vittime di violenza e ai bambini malati. Salvamamme ringrazia “Svetlana Celli, Stefano Erbaggi, Erika Battaglia che ci vogliono bene. E Croce Rossa che è sempre stata una nostra amica sicura” ma col nuovo anno inaugura, non certo senza rammarico, una stagione con la consapevolezza che “noi intanto una generazione l’abbiamo cresciuta”.

L'appello al sindaco

Le istituzioni che fanno? “L’Associazione Salvamamme ha chiesto aiuto. Non ce la fa più da sola, ha bisogno di un sostegno istituzionale. Da gennaio, 1.000 famiglie che quotidianamente ricevono sostegno dallo sportello sono a rischio – ha ricordato il consigliere comunale Stefano Erbaggi – Chiedo al Sindaco Gualtieri di intervenire ora – ha dichiarato il consigliere in un appello lanciato sui sociale – di agire subito a favore di un servizio che funziona e che è stato garanzia sociale nel tempo”.