Pratone di via Teulada, la maggioranza comunale si spacca

Dieci voti a favore e quindici astenuti. Non è passata la richiesta di salvaguardare il pratone di via Teulada. La maggioranza dell’assemblea capitolina ha deciso di non esprimersi in merito ad una proposta che, in aula, era stata portata dai consiglieri di EuropaVerde e Alleanza Verdi e Sinistra.

L'ampliamento della città giudiziaria nel pratone di via Teulada

La richiesta era quella di tutelare un’area verde, già vincolata perché parte integrante di una riserva naturale, ma che nel 2019 è stata oggetto di un protocollo d’intesa firmato dall’allora sindaca Raggi, con il governatore Zingaretti e il ministro della giustizia Bonafede. L’obiettivo dell’accordo era di destinare il cosiddetto “pratone”, l’area verde compresa tra piazzale Clodio e via Teulada, all’ampliamento della cittadella giudiziaria. Ma quella destinata a ospitare gli uffici del Tribunale è una delle ultime aree verdi a disposizione di Prati e, per questo, rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio.

La spaccatura nel centrosinistra

La richiesta di rivedere il progetto è già transitata in municipio ed in consiglio regionale. Per la seconda volta, dopo l'infruttuoso tentativo del 2022, la proposta di preservare il “pratone” è stata portata all’attenzione dell’Aula Giulio Cesare. Ma in assemblea capitolina i proponenti della mozione hanno dovuto fare i conti con le divergenti vedute degli eletti nella lista civica Gualtieri e, soprattutto, del Partito Democratico. Non è bastato chiedere una sospensione della seduta per far trovare la quadra a una maggioranza che non ha colto le indicazioni dei pochi consiglieri favorevoli al provvedimento. “Non possiamo essere ambientalisti a giorni alterni, ha commentato in aula il democratico Yuri Trombetti, nel tentativo di convincere i colleghi di maggioranza a votare un atto “già passato due volte in municipio e che chiede solo, difronte ai vincoli già esistenti sull’area, di rimodulare l’accordo per salvaguardare uno dei pochi spazi verdi del territorio”.

Vani anche i tentativi di EuropaVerde che, con il capogruppo Nando Bonessio, ha ricordato la necessità di ridurre il consumo di suolo “magari puntando, per l’ampliamento della città giudiziaria, sulla riconversione degli uffici e delle caserme di viale Giulio Cesare e viale delle Milizie”, opzione sostenuta anche dal consigliere Francesco Carpano della Lista Calenda. Inutile anche il tentativo, da parte del consigliere Valerio Casini di Italia Viva, di richiamare l’aula “all’indirizzo espresso chiaramente, e in più occasioni, dal consiglio del municipio I, favorevole alla salvaguardia dell’area verde”.

La delusione dei residenti

“Siamo amareggiati. A distanza di quasi 5 anni del protocollo di intesa, Roma Capitale non ha emanato nessun atto a salvaguardia del pratone. La mozione non è passata perché, per la seconda, è stata affossata dall’assemblea capitolina” ha commentato Luisa Sodano, portavoce del coordinamento “Insieme 17”. “Continueremo a fare le nostre iniziative e seguiremo con attenzione anche quanto farà la regione Lazio a cui spetta decidere la riperimetrazione della Riserva di Monte Mario”, in modo da escludere, dai vincoli, le superfici del “pratone” destinate all’ampliamento della città giudiziaria. Un’operazione che il centrosinistra capitolino, grazie anche alla mancata partecipazione al voto da parte di Fratelli d’Italia, ha deciso di non contrastare.