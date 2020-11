Coronavirus, Raggi alle università di Roma: "Conservate le salme negli obitori in attesa dei funerali rinviati causa Covid"

Usare gli obitori delle università romane per conservare le salme così da poter rinviare i funerali qualora chi volesse partecipare sia in quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus. E' questo il senso della lettera che la sindaca Virginia Raggi ha scritto alle università della Capitale La Sapienza, Tor Vergata e Cattolica del Sacro Cuore.

Questo uno stralcio del testo: "Si tratterebbe di un gesto di pietà e di partecipazione che procurerebbe grande conforto a persone colpite nella salute e dal dolore della perdita di una persona cara".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio ieri la sindaca di Roma si era recata come ogni anno al cimitero monumentale del Verano in occasione della commemorazione dei defunti per deporre una corona di fiori. "Sono vicina a tutti coloro che oggi ricordano i propri cari e a chi li ha persi in questi mesi a causa del Covid. Oggi prendiamoci un momento per omaggiare chi non c’è più", aveva detto.