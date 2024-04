Roma come Firenze. Chiesto salario minimo per chi lavora nei cantieri comunali

Assicurare condizioni di lavoro di alta qualità, oltre ad un adeguato salario per i lavoratori impegnati nelle attività e nei servizi che vedono Roma nel ruolo di datore di lavoro e di stazione appaltante. Prende le mosse da qui la proposta di deliberazione firmata da Dario Nanni, consigliere comunale e presidente della commissione Giubileo 2025. Un documento che ricalca quello approvato di recente a Firenze e che Nanni vuole applicare anche nella Capitale dove è grande il fermento per i cantieri legati all’Anno Santo e per quelli finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La proposta

“Oltre a garantire la massima sicurezza sul lavoro bisogna anche assicurare un salario minimo ai lavoratori impegnati negli appalti di Roma Capitale, così come ha fatto la città di Firenze. Una scelta significativa per la tutela dei diritti e una maggiore equità sociale per tanti lavoratori, da adottare ora e che rimanga per sempre nelle future procedure della nostra città” ha sottolineato Nanni. “Grazie anche alle risorse straordinarie che sono arrivate per il Giubileo, è doveroso che si implementino tutte le misure necessarie ad assicurare condizioni di lavoro eque e un salario minimo inderogabile per il personale impiegato nei lavori, nei servizi e nelle forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni”.

Gli operai nei cantieri di Roma

Tra tutti gli operai che stanno lavorando, spesso anche di notte, nei tanti cantieri giubilari contribuendo a rendere la città più moderna, più vivibile e sostenibile. Da qui la proposta di delibera per l'attuazione ed implementazione di linee di indirizzo che assicurino una maggiore ed adeguata dignità retributiva e migliori condizioni lavorative ai tanti lavoratori coinvolti in tutti gli appalti pubblici di Roma Capitale.