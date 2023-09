Dai Cinquestelle al Pd, per il salario minimo il fronte si compatta anche a Roma

Il salario minimo unisce le forze politiche, non solo in Parlamento ma anche a Roma. Negli ultimi giorni, infatti, si sono moltiplicate le iniziative per chiedere al Governo Meloni l'istituzione della misura che garantirebbe una retribuzione base di 9 euro l'ora per tutti i lavoratori. Dalle mozioni approvate nei municipi, passando per i banchetti per la raccolta delle firme, qualcosa si muove anche all'ombra del Colosseo.

Il Salario Minimo di Roma Capitale unisce tutti anche a Roma

Sicuramente sta avendo successo la proposta di deliberazione del gruppo capitolino dei Cinquestelle, prima firma Paolo Ferrara, che chiede al sindaco Gualtieri di istituire il Salario Minimo di Roma Capitale. Il testo è stato approvato da tutte le forze di maggioranza e dalla lista Calenda Sindaco a Ostia, X municipio. Dal Pd ai 5S, da Sinistra Civica Ecologista alla Civica Gualtieri, tutti hanno dato parere favorevole: gli uffici di piazza del Campidoglio devono lavorare solo con associazioni, onlus, ditte di vario genere che applichino il salario minimo a 9 euro l'ora per dipendenti e collaboratori. Per le forze politiche del parlamentino lidense "è un atto importante perché impegna Gualtieri ad attivarsi col Governo a sostegno della proposta di legge per il salario minimo e ad assumere ogni iniziativa affinché sia assicurato un livello salariale adeguato e dignitoso". Consigliere e consiglieri ricordano che "già la proposta di direttiva europeo sul salario minimo prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate quando si tratta di operatori economici".

Le raccolte firme di Pd e M5S

Inoltre, diversi banchetti durante lo scorso fine settimana si sono impegnati nella raccolta firme a sostegno della proposta di legge nazionale, non ancora discussa in Parlamento nonostante le richieste della segretaria del Pd Elly Schlein e del presidente del M5S Giuseppe Conte. Migliaia le sottoscrizioni raccolte in tre appuntamenti consecutivi proprio dai Cinquestelli "con una mobilitazione avviata su tutto il territorio - ha spiegato la capogruppo in Campidoglio e coordinatrice romana del partito, Linda Meleo -, dove è chiaro che i cittadini vogliono fortemente il salario minimo da 9 euro l'ora". Anche il Pd ha lanciato un'iniziativa simile, con tre weekend consecutivi di mobilitazione lanciata dal segretario romano Enzo Foschi: "Saremo presenti in 100 luoghi diversi - aveva detto il 13 settembre - partendo subito con il salario minimo". Per la consigliera regionale dem Emanuela Droghei è "una misura necessaria perché, come ci ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, la tutela e la difesa del lavoro sono principi costituzionali imprescindibili". Giulia Tempesta, presidente del Pd Roma e consigliera comunale: "Tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori in Italia sono poveri anche se lavorano, per questo grazie all'appello di Schlein ci siamo uniti come opposizioni a livello nazionale per una battaglia giusta e forte".

La mozione grillina alla Pisana

In Regione Lazio i due consiglieri rimasti del M5S, Adriano Zuccalà e Valerio Novelli, hanno presentato una mozione "che impegna il presidente a sostenerein conferenza Stato-Regioni e in tutte le sedi opportune, di concerto con le parti sociali e le organizzazioni sindacali, tutti gli atti e le misure che portino al regolare avanzamento dell'iter della proposta di legge 1275 per un salario minimo orario per lavoratori pubblici e privati". "Chiediamo anche di sostenere, nelle stesse sedi - aggiungono i due portavoce - l'istituzione di una commissione ad hoc, composta da rappresentanti istituzionali e sociali, il cui mandato principale consisterà nel proporre periodicamente l'aggiornamento del trattamento economico orario minimo".