Salario minimo di 9 euro l'ora per chi lavora nei cantieri della Regione Lazio

Un salario minimo di nove euro l’ora nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni della Regione Lazio. Lo chiede una mozione presentata dal consigliere di Azione, Alessio d’Amato, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.

“Tutela di un diritto fondamentale”

La mozione prevede che la Regione, come stazione appaltante, richieda “agli operatori economici che partecipano alle procedure di gara tutele rafforzate a favore dei lavoratori impegnati nello spirito della direttiva comunitaria UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 – spiega D’Amato -. Tutele indispensabili a garantire i diritti di tutti i lavoratori e lavoratrici, con l’obiettivo principale di porre fine alle tragedie e alle morti sul lavoro”. I lavoratori, inoltre, dovranno ricevere una retribuzione minima di nove euro l’ora: “Questo è un risultato estremamente rilevante, ringrazio tutte le forze politiche – continua D’Amato -. Il riconoscimento di una retribuzione minima è un diritto fondamentale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea ed è importante che anche la Regione Lazio faccia altrettanto”. Secondo l’ex assessore alla Sanità “è evidente che senza una giusta retribuzione, il rischio che i ribassi influiscano sulla qualità del lavoro e sulla sicurezza è molto alto. Per Azione questa è da sempre una priorità, perché senza un salario minimo non si otterranno mai risultati importanti né sul fronte della sicurezza né sull'effettiva affermazione dell’articolo 1 della Costituzione italiana”.

Un incontro con i sindacati

La mozione prevede anche che la Regioni tenga degli incontri con le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di verificare “come raggiungere l’obiettivo per l’Amministrazione regionale che tutti i contratti in essere prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro l’ora”.

La proposta in Comune

Sul salario minimo si chiedono interventi anche al Campidoglio: Dario Nanni, consigliere comunale e presidente della commissione Giubileo 2025, ha presentato una proposta di deliberazione per introdurre il salario minimo per chi lavora nei cantieri comunali. Per assicurare condizioni di lavoro di alta qualità, oltre ad un adeguato salario per i lavoratori impegnati nelle attività e nei servizi che vedono Roma nel ruolo di datore di lavoro e di stazione appaltante.