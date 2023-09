Salario minimo, banchetti del M5s in tutta la città: "A Roma già raccolte migliaia di sottoscrizioni"

Da Ostia alla Garbatella, passando per l’Alberone, la Tuscolana, il Trullo, la Magliana, il Torrino Mezzocammino. Sono state decine i banchetti organizzati dal M5s, a Roma, per lanciare la proposta del salario minimo.

L'iniziativa in città

“La raccolta firme del Movimento 5 Stelle per il salario minimo legale non si ferma: in soli tre weekend abbiamo già ottenuto migliaia di sottoscrizioni e avviato una mobilitazione su tutto il territorio – ha commentato Linda Meleo, coordinatrice romana dei pentastellati e capogruppo M5s in Campidoglio –è chiaro che i cittadini vogliono fortemente il salario minimo da 9 euro l'ora”. La presenza ai banchetti testimonia la volontà, da parte di tanti romani, di realizzare un obiettivo che in buona parte del vecchio continente è già realtà.

Quale sarebbe l’impatto del provvedimento sulle finanze delle famiglie? “La proposta di legge sul salario minimo a primo firmatario Giuseppe Conte – ha sottolineato Meleo – restituirebbe ai lavoratori e alle lavoratrici italiane la dignità dei loro colleghi europei e, secondo l'Istat, in media farebbe aumentare di 804 euro le retribuzioni di 3,6 milioni di persone”.

La raccolta firme continua

Una proposta che non sta facendo proseliti solo a Roma visto che in tutto il paese, ha fatto sapere la coordinatrice cittadina del M5s, si è arrivati a circa 400mila firme raccolte. “La nostra attività proseguirà anche nei prossimi fine settimana con i gazebo e gli infopoint, dove chiunque abbia a cuore i temi del lavoro potrà approfondire e sottoscrivere la nostra proposta” nata per dire “no allo sfruttamento e sì alla dignità di chi lavora”.

Inoltre “i banchetti” ha promesso Meleo, “sono anche un punto d'ascolto per i cittadini, per confrontarci con loro e ascoltare le loro storie”. Nei prossimi week-end, altri stand saranno allestiti nel territorio, per continuare a sostenere la proposta di un “reddito minimo”.