Inaugurata la Sala Situazione Giubileo di Roma Capitale

Una "situation room" per avere sempre un occhio (anzi, mille) su cosa succede a Roma durante il Giubileo. A inaugurarla il 25 maggio è stato il sindaco Roberto Gualtieri, in qualità anche di commissario straordinario di Governo per l'Anno Santo. La Sala Situazione Giubileo, che temporaneamente sarà collocata all'interno del dipartimento valorizzazione del Patrimonio a Garbatella, sovrintenderà e coordinerà le attività di controllo degli eventi.

La Sala Situazione Giubileo

Una cabina di regia operativa che vigilerà sulla buona riuscita del Giubileo del prossimo anno. Per testare le capacità tecniche e operative della SSG, si sta svolgendo un’esercitazione a latere della Giornata Mondiale dei Bambini, che il 25 maggio ha visto 50mila presenze allo stadio Olimpico e ancora di più in piazza San Pietro oggi, domenica 26 maggio, alla presenza del Santo Padre.

Chi ne fa parte

A comporre la SSG numerosi soggetti che partecipano alla buona riuscita del Giubileo. Dal responsabile del progetto accoglienza Agostino Miozzo ai funzionari e dirigenti del Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, il dipartimento della Protezione civile, la Presidenza del Consiglio, Prefettura e Questura di Roma, i vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile regionale e nazionale, Ares 118, Roma servizi per la mobilità, Aeroporti di Roma. Per conto del Comune nella "situation room" ci sono la direzione servizi turistici e d'impresa per assistenza ai pellegrini e i dipartimenti Cybersecurity e sicurezza urbana, il Csimu, Ambiente e decoro urbano, politiche sociali e salute, la Polizia locale, la protezione civile e l'ufficio stampa.

Il test all'Olimpico

Per la riuscita della giornata del 25 maggio all'Olimpico erano presenti sul luogo 400 volontari di Protezione civile, 142 bus, 60 navette per il trasporto dei partecipanti, 2.500 telecamere attive per il controllo da parte dei vigili. Operative le sale COC (centro operativo comunale) e SCIO-GE con 20 tra operatori e funzionari dei vari dipartimenti coinvolti.