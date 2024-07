Inaugurata nuova sala del commiato laica. È la seconda nei cimiteri di Roma

Il Tempietto egizio del Verano non sarà più l'unico luogo in un cimitero romano dove congedarsi in forma laica dalla persona cara defunta. L'Ama ha costruito nel cimitero Laurentino, il terzo per estensione a Roma dopo il cimitero Flaminio a Prima Porta e il Verano, una sala del commiato dedicata a questa finalità. Un locale tecnico in disuso di 45 mq è stato riqualificato e trasformato in uno spazio accogliente, arredato con tende e piante ornamentali, dotato di 27 posti a sedere (6 panche da 4 posti e 1 panca da tre posti) e di un impianto audio e video per la riproduzione di ricordi e di un apposito leggio per il saluto al defunto. La sala è completa di servizio igienico sanitario, di impianto di condizionamento e riscaldamento e di impianto antiintrusione. L'area esterna è stata delimitata con barriere verdi (recinzione a pannelli, fioriere con essenze arboree completa di impianto di irrigazione), con posti auto dedicati. L'accesso è garantito anche ai disabili.

L'assessora capitolina ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi, e il dg di Ama, Alessandro Filippi, hanno presentato il nuovo spazio, che si somma ad altri interventi realizzati al cimitero Laurentino: a maggio sono state avviate diverse attività manutentive che hanno permesso la revisione totale dei tetti a falde a copertura sia dei servizi igienici pubblici che dei punti di approvvigionamento acqua per i fiori portati dai cittadini ai loro cari; sono state revisionate anche le caditoie di smaltimento delle acque piovane e ammodernati gli interni dei servizi igienici, presso i campi di inumazione; attraverso i fondi stanziati dal dipartimento Tutela Ambiente e dell'assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti sono stati realizzati nel blocco B 1.008 nuovi loculi ossari.

"Roma città inclusiva"

"Parliamo di una novità molto richiesta dai cittadini di Roma, perché fino ad oggi in città c'era solo il Tempietto Egizio al Verano per il commiato laico. Stiamo per iniziare un'altra sala simile al cimitero Flaminio perché c'è una necessità di luoghi dove chiunque può venire a svolgere la propria funzione, di religioni diverse o totalmente agnostiche" ha detto l'assessora Alfonsi. "Ognuno ha il diritto di salutare il proprio parente o amico in un luogo destinato - ha aggiunto Alfonsi - aumentare il numero di questi spazi è un esempio di civiltà. Roma è una città inclusiva, dove tutti devono stare bene e questo è un segno dell'inclusività della Capitale".

Ancora non c'è un numero preciso del "fabbisogno" cittadino per le funzioni laiche: "Attualmente i numeri sono bassi perché purtroppo mancano i luoghi, ma ci sono grandi richieste sul Tempietto Egizio - ha proseguito Alfonsi - tanto che abbiamo istituito una piattaforma on line dove si potrà prenotare questa sala oppure quella del Tempietto, si potrà pagare attraverso PagoPa e la procedura è molto snella. Scriveremo a tutte le agenzie di Onoranze Funebri perché sappiano dell'esistenza di questo servizio e della possibilità di usufruire di questi spazi".

Tre nuovi crematori al Flaminio

Per quanto riguarda poi la tendenza generale alla cremazione dei defunti, pratica sempre più richiesta rispetto alla tumulazione della salma, Alfonsi ha annunciato la realizzazione di altri tre forni crematori al Flaminio: "Abbiamo fatto una nuova pianificazione perché c'è una grande richiesta di cremazioni, la maggioranza delle famiglie preferisce usufruire di questa possibilità, quindi i numeri sono diversi rispetto a qualche anno fa. "Quando siamo arrivati questo servizio, anche a causa del Covid, aveva più di 3 mesi di attesa, oggi stiamo entro i 5 giorni da quando arriva la salma - ha aggiunto Alfonsi - un tempo 'giusto' data la richiesta anche se noi vorremmo effettuare la cremazione nel giorno stesso della cerimonia, senza passare dal deposito che è un luogo non idoneo e non piacevole per le famiglie".