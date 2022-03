Il Campidoglio intitolerà una sala (e un premio) a David Sassoli

Il Campidoglio avrà presto una sala intitolata a David Sassoli e verrà inoltre istituito un premio alla sua memoria. L'assemblea capitolina giovedì 17 marzo ha approvato all'unanimità una mozione firmata da tutte le forze politiche.

"E' un atto di grande sensibilità che abbiamo voluto condividere senza distinzioni partitiche per ricordare un romano e un uomo delle istituzioni che ha rappresentato con alti valori l'Italia a livello internazionale - il commento di Svetlana Celli, presidente dell'assemblea capitolina - . La sua è stata una testimonianza reale di buone pratiche politiche e amministrative, fondate su grande umanità, virtù e spirito di servizio. E' doveroso quindi da parte nostra dedicare un luogo in Campidoglio alla sua figura e istituire un premio che possa valorizzare e mettere al centro principi imprescindibili come pace, democrazia e solidarietà. Un ringraziamento a tutte le consigliere e i consiglieri per questa significativa iniziativa".

"Roma non dimentica David Sassoli - scrive su Facebook il sindaco Roberto Gualtieri - . Ne sono molto contento. Oltre ad essere un grande politico e uno straordinario uomo, David ha saputo lasciare il segno in tutti noi, con i suoi valori, la sua dolcezza la sua umanità unica. Giusto rendergli omaggio così. Ringrazio di cuore tutte le consigliere e i consiglieri per questa bellissima iniziativa che le romane e romani sono sicuro apprezzeranno. David, ci manchi".

Giornalista, volto noto del Tg1 per dieci anni, testata di cui ha assunto anche anche la vicedirezione, nel 2009 viene eletto per la prima volta al Parlamento Europeo e nel 2019 ne diventa presidente. Sassoli si è spento la notte dell'11 gennaio all'ospedale di Aviano in provincia di Pordenone a seguito di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario.