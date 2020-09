Sabrina Ferilli: "Non ho motivi per non rivotare Raggi". Salvini replica: "Lei non vive in periferia"

“Non ho motivi per non rivotare Virginia Raggi” ha detto Sabrina Ferilli all’appuntamento annuale con la festa del Fatto quotidiano in vista delle prossime elezioni amministrative che vedono ricandidata l’attuale sindaca. Alle sue parole ha replicato da Venezia Matteo Salvini, il leader della Lega: “Non vede problemi perché non abita vicino ai rom”.

“Se rivoterei al Raggi? Non c’è stato un tracollo di Roma ma Roma si è spenta e questa è responsabilità di chi governa – ha detto l’attrice romana ai microfoni del Fatto quotidiano durante la kermesse - Le strade non è vero che sono tutte a posto. Io abito in Prati che è un delirio. Certo era così anche prima di lei. Il problema dell'immondizia non è la prima volta che lo vedo, anzi. C'è voglia di rimetterla in piedi. Ad ogni modo direi che ad oggi non ho motivi per cui non rivotarla”.

Immediata la replica di Matteo Salvini: “Forse la signora Ferilli, che non ha problemi di casa, che forse non prende autobus e metropolitane, che non abita vicino a un campo Rom o in un quartiere della periferia, che non deve districarsi fra le buche e la sporcizia di Roma, non si è accorta che la Capitale soffre e merita di meglio”.