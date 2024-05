Sabbia su marciapiede e ciclabile, il municipio chiede aiuto al Campidoglio: “Serve un mezzo speciale”

La delega alla gestione del litorale è tornata al Campidoglio. Ma la responsabilità di mantenere in condizioni decorose e sicure le strade di Ostia resta del municipio X. Ed è proprio dall’ente di prossimità che arriva la richiesta di pulire il lungomare con mezzi adatti allo scopo. Adatti, cioè, a rimuovere anche i granelli di sabbia.

La richiesta che arriva dal municipio

“Soddisfatti dell'approvazione in Consiglio del municipio X del nostro documento che chiede al Sindaco e alla giunta capitolina di far si che AMA si doti finalmente di un mezzo meccanico che non ha mai avuto, adatto cioè ad aspirare e a raccogliere la sabbia che dalle spiagge del lungomare di Ostia va a finire sulle strade, sulle ciclabili e sui marciapiedi e che diventa rifiuto speciale, provocando pericoli e lamentele dei cittadini” ha commentato Andrea Bozzi, il capogruppo municipale di Azione.

Le cadute causate dalla sabbia

Il tema della sicurezza non è peregrino perché la sabbia accumulata su marciapiedi e ciclabili, diventa un pericolo per pedoni e ciclisti. In passato è stata causa di cadute, infortuni, ricoveri al Grassi. E, quindi, di proteste come quelle che sono state sollevate lo scorso gennaio, quando è stato chiaro che Ama anche per la stagione balneare in corso non avrebbe avuto a disposizione un mezzo che invece, nel vicino comune di Fiumicino, è in dotazione a chi deve pulire il lungomare.

Un mezzo necessario per un comune marittimo

Il "Piano mare" attivato dal Campidoglio lo scorso 30 aprile, alla vigilia della stagione balneare, non contempla ancora il ricorso a questi mezzi meccanici. “Mi auguro che ora il Campidoglio dia seguito alla volontà del Municipio e faccia sì che l'azienda finalmente fornisca ai suoi operatori, che da contratto di servizio devono tenere puliti i nostri lungomari, un mezzo idoneo che tanti altri comuni marittimi hanno – ha rimarcato i capogruppo di Azione – Anche Roma è un Comune marittimo, anche se spesso pare che chi governa non se lo ricordi o faccia finta di non saperlo e come tale merita investimenti e tecnologia adeguate alla manutenzione del nostro territorio”.