Ottant'anni dopo Roma ricorda il 'sabato nero' degli ebrei romani

Roma ricorda il 'sabato nero' degli ebrei romani. Era il 16 ottobre del 1943 quando alle 5.15 le Ss catturarono casa per casa più di mille persone per deportarle ad Auschwitz. Dopo 80 una marcia silenziosa dal Campidoglio fino allo slargo nel cuore del ghetto ha ricordato l'accaduto. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori alla Sinagoga. Tra i presenti anche il rabbino capo di Roma, Riccardo Di segni, il presidente della Cei, Matteo Zuppi, il presidente della Camera Luciana Fontana e i ministri Tajani e Piantedosi oltre a tanti studenti e cittadini, con il sindaco Roberto Gualtieri.

Oltre mille le persone presenti, tutte dietro lo striscione "Non c'è futuro senza memoria". Dopo la deposizione della corona di fiori, dal palco gli interventi delle autorità presenti. "Sono giorni drammatici dopo il terribile attacco di Hamas a Israele. Ripensando a ciò che accadde 80 anni fa a Roma quando famiglie, anziani e bambini vennero portati via dalle proprie case dai nazisti, è difficile non restare sgomenti davanti ai racconti di quanto avvenuto nei kibbutz e nei villaggi, dove i rastrellamenti sono comparsi di nuovo. I sentimenti che provano il popolo israeliano e la Comunità Ebraica di Roma sono i sentimenti di Roma, che è vicina e solidale a voi", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Sul palco anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che Gualtieri ha ringraziato: "Con la sua autorevole presenza dà alle celebrazioni di questo anniversario il valore più alto. Non torneremo indietro, nessun integralismo nè ideologia di violenza e annientamento ci farà sprofondare di nuovo nel passato. Combatterono ogni virus di antisemitismo quando comparirà nelle sue metamorfosi. La memoria sia strumento potente per l'inizio di una nuova solidarietà che muova dal rispetto delle differenze. Viva Roma che ha reagito alla barbarie".

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: "Nel silenzio rispettoso di questa camminata mi è sembrato di sentire le urla dei bambini e delle loro madri strappati alle loro case dai nazisti. La Regione Lazio si stringe alla Comunità Ebraica di Roma e del Lazio per non dimenticare mai e, come dice il Talmud, continuare nel dovere di coltivare la memoria: è la sola in grado di salvarci da derive naziste, nazifasciste o violente". Un anniversario che cade nei giorni della guerra tra Hamas e Israele. E Rocca ha ricordato "la barbarie dei terroristi" di Hamas "e la sofferenza che ha dovuto provare nuovamente Israele pochi giorni fa. Siamo tutti uniti nel condannarla".

Il Rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni parla ricorda che quella degli ebrei "è una storia di orrore. Dopo la Shoah abbiamo avuto illusione che il mondo fosse cambiato, invece non è così. "Quello che è successo 9 giorni fa in Israele ha ricordato stragi antiche e recenti con donne trascinate per i capelli e bambini uccisi- ha aggiunto riferendosi all'attacco di Hamas- L'attacco agli ebrei in quanto tali, perché di questo si è trattato, è un attacco alla società civile".

Il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun spiega: "Pensavamo di potere legare solo alla memoria immagini tanto aberranti che invece tornano nei nostri occhi. Pensavamo nessuno sarebbe più entrato nelle nostre case per uccidere i nostri figli e dividere le nostre famiglie solo perché ebrei. Invece è avvenuto in Israele, crimini che ci portano alla memoria la data che celebriamo oggi.La marcia della memoria del 16 ottobre ribadisce oggi l'alleanza tra lo Stato Italiano, Roma le varie componenti religiose nel difendere i valori della società civile e democratica, perché ogni persona sia sempre tutelata, senza distinzione alcuna, e mai più un cittadino possa essere strappato dalla nostra nazione e dalla propria casa- ha aggiunto Fadlun- Mai più rivedremo un 16 ottobre".