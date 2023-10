Un “sabato blu” per migliorare la qualità dell’aria: il Comune ha scelto la data

Non ci sono soltanto le “domeniche ecologiche”. Per contrastare gli effetti dell’inquinamento atmosferico e per promuovere una maggiore consapevolezza dei cittadini sul tema, il Campidoglio ha pensato di puntare anche sul sabato. Su uno in particolare, quello del prossimo 14 ottobre.

Camminare: un'attività ad impatto zero

In concomitanza con la giornata nazionale del camminare, la giunta Gualtieri ha deciso di istituire il “sabato blu”. E’ quella la denominazione scelta per la campagna che mira, “al miglioramento della qualità dell’aria”. E’ questo il fine messo nero su bianco dall’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi in un’apposita memoria di giunta.

Il “sabato blu” è quindi quella campagna che sancisce l’adesione del comune alla giornata del camminare, con l’obiettivo di far diffondere la cultura del camminare che è “l’unica attività ad impatto zero”, viene ricordato nel provvedimento capitolino. Impatto zero che è da perseguire, oltre che per scelta politica, anche per necessità visto che, com'è stato recentemente ricordato nel dossier Aria pulita per Roma, i dati diffusi dalle centraline dell'Arpa, in prospettiva, non sono affatto incoraggianti.

Dossier - Obiettivo impatto zero entro il 2030: a Roma ancora troppe auto

L'obiettivo della neutralità climatica

L’istituzione della giornata, si inserisce tra le iniziative messe in campo dal Comune per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2023 e di emissioni zero entro il 2050: target fissat dal programma Horizon Europe che Roma Capitale ha sposato aderendo al bando 100 climate change-Neutral and smart cities by 2030.