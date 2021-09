A piedi da Termini ai Fori Imperiali: parte la sperimentazione del nuovo itinerario pedonale

Nel fine settimana dell’11-12 settembre, prende avvio il nuovo percorso pensato per sviluppare in chiave sostenibile l’area dei Fori

Sabato 11 e domenica 12 settembre parte la sperimentazione del nuovo itinerario pedonale che congiunge la stazione Termini con via dei Fori Imperiali.

L'iniziativa

Come previsto da una memoria della giunta Capitolina, è stato istituito un collegamento riservato a chi si sposta a piedi e finalizzato a consentire il raggiungimento dell’area archeologica dei Fori. Un percorso che punta a valorizzarla in chiave sostenibile, migliorandone l’accessibilità per i cittadini ed anche per i turisti. Motivo per il quale il collegamento pedonale prende avvio proprio da Termini, il principale hub del trasporto su ferro della Capitale.

L'area pedonalizzata

Il percorso del nuovo itinerario Termini-Fori partirà da piazza dei Cinquecento, Mura Serviane, passando davanti alle terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, via del Viminale, via Agostino Depretis, via Urbana e via Leonina per poi arrivare a via dei Fori Imperiali, che sarà interamente pedonalizzata anche nella giornata di sabato 11 settembre.

ViaLibera

Nella giornata di domenica 12 settembre l’iniziativa coincide con il secondo appuntamento dell’anno con l’iniziativa #ViaLibera, la rete di circa 15 km riservata a pedoni e ciclisti.