Ryder Cup, altri miracoli: la metro B Laurentina - Rebibbia avrà una frequenza di 5 minuti

Dimenticate le lunghe attese sulle banchine della metro B. Certo, la magia non durerà a lungo ma, almeno per qualche giorno, la linea Laurentina – Rebibbia avrà un’efficienza degna di una capitale europea. Atac, in vista dell’inizio della Ryder Club in programma al golf club Marco Simone, garantirà, a partire dal 28 settembre e fino al primo ottobre, un treno ogni 5 minuti. Un vero e proprio sogno per i pendolari che, normalmente, attendono un convoglio anche 10 minuti, quando va bene.

Linea Laurentina – Rebibbia

La scelta ha fatto sapere l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, è stata presa “in previsione dell'aumento considerevole dei flussi che si concentrerà sulla linea B in occasione della Ryder Cup”. Sono attesi, infatti, circa 270 mila spettatori che andranno ad affollare il golf club. La zona intorno all’evento della manifestazione, inoltre, verrà interdetta al traffico che sarà possibile solo per i mezzi autorizzati. Anche per questo sono previste delle linee di navette che faranno la spola tra la stazione Tiburtina e La Rustica fino al Marco Simone. Inoltre, nelle giornate del 29 e 30 settembre l'inizio del servizio sulla tratta Laurentina-Rebibbia sarà anticipato alle 4:30.

Linea B1

Non ci sono, però, solo buone notizie. Patanè ha infatti fatto sapere che, sempre dal 28 settembre al primo ottobre, “Atac effettuerà controlli e lavori di manutenzione necessari e urgenti su alcuni impianti di illuminazione delle gallerie e linee aeree lungo la B1. In parallelo verranno revisionati i percorsi loges delle stazioni per migliorare l'orientamento e la sicurezza delle persone con disabilità visiva o ipovedenti”. Le stazioni di S. Agnese Annibaliano, Libia, Conca d’Oro e Jonio saranno quindi servite, a partire da Bologna, con un servizio di 20 navette “di ultima generazione e frequenza a cinque minuti”. Anche in questo caso, il 29 e il 30 settembre il servizio comincerà alle 4:40.

“Tali modifiche – ha aggiunto Patanè in una nota - permetteranno una più efficace fruizione del servizio, in particolare a chi utilizza la metro quotidianamente per lavoro o studio, evitando possibili interferenze dei flussi e code all'ingresso, garantendo a tutti i viaggiatori, per l'intera tratta servita, una frequenza media di 5 minuti”.

Servizio taxi esteso anche a Guidonia

Anche se, geograficamente parlando, non si direbbe, il golf club Marco Simone ricade nel territorio di Guidonia, sebbene sia molto più vicino a Roma. La Giunta di Roma ha approvato un protocollo di intesa tra Roma Capitale, Comune di Guidonia Montecelio e i rispettivi comandi di polizia locale in base al quale “il servizio taxi sarà esteso al Comune di Guidonia Montecelio per tutto il periodo necessario all'organizzazione e allo svolgimento della Ryder Cup”. Un provvedimento che servirà ad assicurare un servizio efficace ed efficiente del servizio taxi per tutti gli spettatori della Ryder Cup, che per la stragrande maggioranza provengono da altri Paesi".