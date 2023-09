Ryder Cup, i sindaci vogliono certezze sul completamento dei lavori

La Ryder Cup sta per cominciare. Dopo mesi di preparativi, lavori e disagi, finalmente la sfida tra Stati Uniti ed Europa di golf andrà in scena sui prati del club Marco Simone. Lungo la via Tiburtina, la Palombarese, via di Marco Simone ed altre arterie limitrofe, sono stati tantissimi i cantieri aperti per migliorare la viabilità in questa zona di confine tra Roma e l’esteso Comune di Guidonia. E se le opere principali sono state completate, ce ne sono altre che verranno ultimate solo a fine anno. Per questo, i sindaci interessati hanno chiesto, ed ottenuto, un incontro con gli amministratori della Regione Lazio.

Residenti e amministratori preoccupati

Il grosso dei lavori, ad oggi, è stato completato. In particolare, è stata completata la rotatoria di via Marco Simone così come è in dirittura d’arrivo il rifacimento e raddoppio della via Tiburtina grazie ad un’intensa attività dei cantieri, attivi anche di notte.

Sopralluogo nei cantieri

Come detto, non tutto quello che era in programma verrà completato prima dell’inizio della Ryder Cup, in programma dal 25 settembre al 1° ottobre. Mercoledì mattina, il sindaco di Guidonia Mauro Lombardo, insieme al vicesindaco di Fonte Nuova, Umberto Falcioni, ha effettuato un sopralluogo nei cantieri ala presenza degli assessori della Regione Lazio Giancarlo Righini e Manuela Rinaldi, responsabili rispettivamente del Bilancio e dei Lavori Pubblici. Presente anche la consigliera Micol Grasselli, che è di Fonte Nuova, insieme a Marco Bertucci e al responsabile dei cantieri per Astral Federico Ranieri.

Incontro pubblico dopo l’evento

“Insieme al vice sindaco di Fonte Nuova – ha scritto Lombardo in una nota - abbiamo chiesto ed ottenuto l'impegno di tutti i presenti di tornare a Marco Simone, quando le luci sul grande evento sportivo che ci attende saranno spente, per garantire la prosecuzione dei lavori infrastrutturali in programma, ma ancora non avviati, e la eventuale assunzione di nuove iniziative che possano completare nel migliore dei modi l'intervento complessivo di potenziamento e messa in sicurezza della rete viaria di questo quadrante”.

È stato quindi fissato un incontro degli esponenti della Regione Lazio coi cittadini di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova e i loro amministratori, “sul tema della prosecuzione degli interventi”, lunedì 16 ottobre dalle ore 18.00. La riunione pubblica si svolgerà in località Marco Simone e in prossimità dell’appuntamento saranno comunicate tutte le indicazioni.

I miracoli della Ryder Cup

Gli amministratori locali temono che le attenzioni che ha ricevuto la zona per prepararsi alla Ryder Cup rimangano, in futuro, solo dei ricordi. Dalle pulizie straordinarie di Ama fino al potenziamento delle corse della metro B. Per agevolare l’arrivo degli appassionati al golf club Marco Simone si è pensato veramente a tutto e, inoltre, si è capita una cosa: quando c'è la volontà è possibile avere delle strade più sicure e dei quartieri più puliti. Degli standard ai quali gli abitanti di Fonte Nuova, Guidonia ma anche di Colleverde, Marco Simone e dei quartieri limitrofi di Roma non vogliono più rinunciare.