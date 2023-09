La Ryder Cup fa miracoli, concluso il cantiere infinito di via Tiburtina: il sindaco inaugura la strada

A diciannove anni di distanza dalla sua progettazione sono terminati i lavori di adeguamento di via Tiburtina. Un fine cantiere che è arrivato in tempo per l’avvio dell’attesissima Ryder Cup.

L'inaugurazione del nuovo tratto della Tiburtina

A celebrare il risultato ottenuto, nella mattinata del 23 settembre, si è presentato il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini ed il minisindaco . Per il primo cittadino quanto realizzato è la dimostrazione plastica che “le cose a Roma si possono fare”. Il cantiere, partito nel 2009 sotto l’amministrazione Alemanno, “sembrava impossibile da finire” ha commentato il sindaco, ricordando anche i rinvenimenti archeologici che sono stati effettuati.

“È difficile esprimere tutta la felicità - ha detto oggi Gualtieri- non stiamo solo inaugurando l'accessibilità di una struttura strategica, ma stiamo celebrando la dimostrazione concreta che non è vero che a Roma ci sono problemi insuperabili, ma che se si lavora con passione, competenza, intelligenza e collaborazione le cose in questa città si possono fare. È surreale che per fare 7 chilometri di strada ci vogliano 19 anni, con il progetto approvato da Verltroni nel 2004”

In tempo per la Ryder Cup

Il “taglio del nastro” è arrivato a due giorni dall’avvio della Ryder Cup, un evento che sarà seguito in mondovisione da milioni di spettatori e per il quale è atteso anche l’arrivo di 300mila persone. “Siamo contenti anche per questo - ha aggiunto Gualtier i- Noi avremmo fatto comunque questo progetto, ma siamo felicissimi che migliaia di persone che parteciperanno e centinaia di milioni che vedranno in tutto il mondo questo evento, che è il terzo sportivo più importante al mondo, potranno vedere l'opera conclusa per tempo”.

I ritrovamenti archeologici

All’inaugurazione ha preso parte anche la Soprintendente Daniela Porro. Per realizzare l’intervento, che ha interessato il tratto di via Tiburtina tra ponte Mammolo e la rotatoria di Marco Simone, sono stati rinvenuti un ponte di epoca imperiale ed un altro di età repubblicana; basolati dell’antica via Tiburtina, tombe e resti di monumenti funerari. “Questa sinergia – ha dichiarato Daniela Porro - ha portato a ritrovamenti di straordinario interesse che consentono di approfondire la storia millenaria della città”. E proprio l’importanza dei reperti a spinto l’amministrazione a fare delle promesse.

Il futuro parco archeologico

“Vogliamo realizzare un parco archeologico sulla rotonda di Marco Simone. Dopo la Ryder Cup ci metteremo al lavoro: si tratta di scavare per far riemergere i reperti” ha annunciato Gualtieri. Dopo il fine cantiere di via Tiburtina, quindi, ne potrebbe partire un altro per destinare alla zona “un parco suburbano- ha detto- con un ettaro di verde e alberi” ha chiarito l’assessora Segnalini. Con un cronoprogramma ancora da stabilire ma che, promettono in Campidoglio, non richiederà tutto il tempo impiegato per rifare quel tratto di via Tiburtina.