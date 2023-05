Ryder Cup, i lavori vanno a rilento e preoccupano i residenti

I lavori principali termineranno dopo l’evento mentre progetto dovrebbe vedere il suo completamento solo nel 2027. Intanto i cantieri completati sono pochi ed i cittadini della zona sono molto preoccupati. La commissione Lavori pubblici della Regione Lazio ha svolto un’audizione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per la Ryder Cup 2023, l’evento più importante del golf internazionale, che si disputerà a partire dal 25 settembre presso il golf club Marco Simone.

L’audizione

All’audizione erano presenti istituzioni regionali, comunali e municipali oltre all’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo, e il direttore generale della Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali. L’evento, come detto, sarà ospitato dal Golf club Marco Simone, che si trova nella via omonima, tra il comune di Fonte Nuova (la frazione di Tor Lupara) e il comune di Roma, in particolare il IV municipio. Durante l’incontro è emerso che i lavori di viabilità necessari sono già in “avanzata fase di svolgimento”. Fermo restando le future ricadute positive sui territori, attualmente gli abitanti della zona stanno subendo “ripercussioni negative sulle condizioni di vita”.

Spostamento

La Ryder Cup si sarebbe dovuta svolgere in Italia nel 2022 ma a causa della pandemia da covid 19 l’evento era stato spostato di un anno. Una decisione con la quale si è cercato di concedere più tempo per realizzare tutti i lavori necessari, in particolare gli interventi sulla via Tiburtina. Da quanto emerso durante l’audizione, però, i cantieri vanno a rilento.

Lavori in ritardo

Astral spa, l’azienda regionale che sta eseguendo i lavori legati alla viabilità, ha ricordato che l’importo totale ammonterà a 60 milioni di euro, di cui 50 di provenienza statale. Per ora, l’ammontare dei lavori già completati è di 4 milioni e 200 mila euro, una cifra che non raggiunge neanche il 10% del totale. L’azienda ha però sottolineato come altri lavori siano in corso di esecuzione (tra cui il raddoppio di via Marco Simone, che terminerà entro giugno) e altri ancora nella fase autorizzativa. Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2023, quindi circa tre mesi dopo la Ryder Cup, ma Astral conta di concludere gli interventi prima dell’inizio della manifestazione, eccezion fatta per la rotatoria della Centrale del latte che verrà realizzata dopo l’evento. Da parte dell’organizzazione della Ryder Cup Golf 2023, si è parlato di un progetto complessivo che avrà termine solo nel 2027 e che va molto al di là della valenza prettamente sportiva della kermesse. L’organizzazione, anche di fronte agli amministratori locali delle zone coinvolte, ha assicurato che ci saranno “ricadute positive rilevanti per il quadrante”.

Adeguamento Tiburtina

L’arteria chiave per la buona riuscita dell’evento è certamente la via Tiburtina, che collega la Capitale con il golf club. Roma capitale, presente all’audizione, ha ricordato come l’adeguamento di via Tiburtina sia un progetto che viene da lontano, “ma ha conosciuto in passato varie vicissitudini, così questa sarà l’occasione per portarlo a compimento, sicuramente entro il 30 agosto”.

Soldi da restituire

All’audizione era presente, tra gli altri, anche Marco Bertucci, presidente della commissione Bilancio. “I lavori devono essere terminati tutti entro il 31 dicembre 2023 – ha detto in una nota - in caso di opere non realizzate le somme previste dovranno essere restituite. Questo sarebbe inaccettabile, nel rispetto dei cittadini che le attendono, della grande valenza dell’evento sportivo di cui stiamo parlando e delle istituzioni che stanno lavorando. Sarà mia premura seguire e sollecitare i settori competenti in tal senso”.

Le promesse di Gualtieri

Bertucci ha quindi ricordato come Roma abbia “garantito l’adeguamento della via Tiburtina entro il 30 agosto”. Il presidente della commissione Bilancio ha ribadito che seguirà da vicino i lavori per “garantire che quanto promesso da Gualtieri venga realizzato, non soltanto per la Ryder Cup, ma anche e soprattutto per tutti quei cittadini che giornalmente vivono e subiscono il traffico dell’arteria, cruciale per la viabilità dell’intero quadrante”.

Micol Grasselli, vicepresidente della commissione Lavori pubblici e consigliera comunale a Fonte Nuova, ha voluto esprimere ottimismo circa la chiusura dei cantieri. “I lavori stanno procedendo secondo i termini stabiliti e riusciremo a portarli a termine per l'inizio della competizione – ha detto Grasselli - siamo allo sprint finale e dobbiamo riuscire, con la collaborazione di tutti, a portare a casa questo importante risultato non solo per la Regione Lazio, ma per tutta l’Italia”.

Sacrifici

Con i cantieri aperti, carreggiate ridotte e strade chiuse, per ora sono i cittadini coloro i quali stanno pagando “il prezzo” della Ryder Cup 2023. Il progetto, in generale, è stato apprezzato dalle istituzioni regionali e comunali presenti. I rappresentanti di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova, però, hanno voluto ricordare “i sacrifici che si stanno richiedendo ai residenti della zona”. Per questo, le amministrazioni comunali hanno chiesto “l’apertura dei caselli autostradali nei giorni dell’evento” per agevolare il traffico. Infine, Guidonia e Fonte Nuova hanno espresso preoccupazione per quelle opere, ancora in fase di realizzazione o non ancora iniziate, il cui termine è previsto, come detto anche da Astral, per dicembre 2023. C’è il rischio, insomma, che i disagi, da qui ai prossimi mesi, possano addirittura aumentare.

Trasporto pubblico

In maniera anche piuttosto sorprendente, visto che si è parlato specialmente di traffico e viabilità, non è stato affrontato il tema del potenziamento del trasporto pubblico nella zona, una possibile soluzione per decongestionare le strade. Alcuni consiglieri, infatti, hanno sottolineato questa problematica auspicando che gli oneri relativi per il potenziamento del servizio, circa un milione di euro, vengano messi a bilancio regionale.