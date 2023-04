“Run for Autism”: in tremila a Roma nella corsa che unisce sport e solidarietà

Nella giornata mondiale delle consapevolezza sull’autismo, la Capitale è attraversata da un fiume di pettorine. Sono quelle rilasciate ai tanti iscritti alla “Run for Autism” del 2023.

La grande partecipazione all'evento

“Roma ha accolto con il suo grande cuore e sensibilità la Run for Autism. Una festa unica di sport, solidarietà e inclusione con la nostra città protagonista insieme agli oltre 3.000 iscritti, tra corsa competitiva e non competitiva. Una giornata indimenticabile per gli oltre 600 tra ragazze e ragazzi con spettro autistico provenienti da tutta Italia accompagnati dai loro istruttori e dai runners solidali" ha commentato l’assessore allo sport Alessandro Onorato.

Run for Autism il tracciato

L’appuntamento che ha saputo coinvolgere tante persone con autismo, ha preso il via davanti alla Bocca della Verità alle ore 9.30, sia nella versione competitiva di 10km che in quella non competitiva di 5. E’ lì che è stato allestito anche il traguardo di un percorso che è stato disegnato per passare in via Petroselli, a piazza Venezia, in via dei Fori Imperiali, in via Cavour, via dei Cerchi e viale Aventino. Da un monumento all’altro, tra le strade del centro storico più attrattive per i turisti: vetrina ideale, quindi, per dare visibilità all’autismo ed alla solidarietà che questo appuntamento riesce a mettere in campo.

A Roma il più alto numero di atleti con autismo

“Abbiamo messo a disposizione il percorso più suggestivo tra storia e monumenti del centro storico e sostenuto gli organizzatori della fondazione Progetto Filippide che, in collaborazione con l'ASD Lazio Olimpia Runners Team, da 11 anni organizzano una corsa unica- ha concluso l’assessore Onorato- Siamo orgogliosi che Roma ospiti l'unico esempio in Europa in cui un alto numero di atleti con autismo possono svolgere una competizione sportiva insieme a tutti gli iscritti".